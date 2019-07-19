Путин прокомментировал ситуацию с организацией помощи в Иркутской области

В ходе общения с президентом местные жители рассказали ему о проблемах с получением выплат. По словам одной из женщин, ее дочери власти региона так и не смогли внятно объяснить, получит ли она деньги наличными или же их перечислят на карту, причем до сих пор средства получить она не смогла; в итоге выяснилось, что в списках жителей, которым положена выплата, фамилии ее дочери нет.