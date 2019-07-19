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РИА Новости

Путин прокомментировал ситуацию с организацией помощи в Иркутской области

Вчера, 12:19
727
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал неразберихой проблемы с организацией помощи жителям пострадавшей от наводнения Иркутской области.
В ходе общения с президентом местные жители рассказали ему о проблемах с получением выплат. По словам одной из женщин, ее дочери власти региона так и не смогли внятно объяснить, получит ли она деньги наличными или же их перечислят на карту, причем до сих пор средства получить она не смогла; в итоге выяснилось, что в списках жителей, которым положена выплата, фамилии ее дочери нет.
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
Вчера, 12:00
Путин: паводки в Приангарье не были вызваны какими-то взрывными работами
"Это называется простым русским словом - неразбериха", - прокомментировал Путин, его общение с жителями Иркутской области транслировалось в эфире Первого канала.
Режим ЧС действует в восьми районах Приангарья, пострадавших от паводка. Наводнение в Иркутской области прошло в конце июня. За время паводка было подтоплено 107 населенных пунктов региона, почти 11 тысяч жилых домов. От паводка пострадали более 38 тысяч человек. Погибли 25 человек, семь числятся пропавшими без вести. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун.
Путин в пострадавшей от паводка Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин в пятницу прилетел в Братск, где запланировано совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Президент РФ Владимир Путин во время облета районов подтопления в Иркутской области
1 из 10

Владимир Путин в пятницу прилетел в Братск, где запланировано совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Первым делом глава государства отправился в пострадавшие районы.

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
2 из 10

Первым делом глава государства отправился в пострадавшие районы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин, зампред правительства Виталий Мутко и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осматривают подтопленные территории.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра районов подтопления в городе Тулуне Иркутской области
3 из 10

Владимир Путин, зампред правительства Виталий Мутко и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осматривают подтопленные территории.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В Тулуне Владимир Путин пообщался с местными жителями. Каждый стремился рассказать президенту о своей проблеме.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
4 из 10

В Тулуне Владимир Путин пообщался с местными жителями. Каждый стремился рассказать президенту о своей проблеме.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Горожане жаловались на неразбериху с перечислением средств, неточность данных о пострадавших домах, интересовались, как будет решен вопрос с возмещением ущерба.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
5 из 10

Горожане жаловались на неразбериху с перечислением средств, неточность данных о пострадавших домах, интересовались, как будет решен вопрос с возмещением ущерба.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Путин интересовался сложностями, с которыми столкнулись люди, и старался на месте разобраться с деталями.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
6 из 10

Путин интересовался сложностями, с которыми столкнулись люди, и старался на месте разобраться с деталями.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Глава государства поблагодарил участников встречи за то, что они обратили внимание на некоторые спорные моменты.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
7 из 10

Глава государства поблагодарил участников встречи за то, что они обратили внимание на некоторые спорные моменты.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В пункте временного размещения пострадавших Путин пообещал мальчику, чей дом и детский сад разрушены наводнением, проследить, как идут восстановительные работы.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна в пункте размещения пострадавшего в результате наводнения населения
8 из 10

В пункте временного размещения пострадавших Путин пообещал мальчику, чей дом и детский сад разрушены наводнением, проследить, как идут восстановительные работы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению.

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
9 из 10

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин осматривает медицинский кабинет в пункте размещения пострадавших от наводнения.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра медицинского кабинета в пункте размещения пострадавшего в результате наводнения населения. 19 июля 2019
10 из 10

Президент Владимир Путин осматривает медицинский кабинет в пункте размещения пострадавших от наводнения.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
1 из 10

Владимир Путин в пятницу прилетел в Братск, где запланировано совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
2 из 10

Первым делом глава государства отправился в пострадавшие районы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 10

Владимир Путин, зампред правительства Виталий Мутко и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осматривают подтопленные территории.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 10

В Тулуне Владимир Путин пообщался с местными жителями. Каждый стремился рассказать президенту о своей проблеме.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
5 из 10

Горожане жаловались на неразбериху с перечислением средств, неточность данных о пострадавших домах, интересовались, как будет решен вопрос с возмещением ущерба.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
6 из 10

Путин интересовался сложностями, с которыми столкнулись люди, и старался на месте разобраться с деталями.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
7 из 10

Глава государства поблагодарил участников встречи за то, что они обратили внимание на некоторые спорные моменты.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
8 из 10

В пункте временного размещения пострадавших Путин пообещал мальчику, чей дом и детский сад разрушены наводнением, проследить, как идут восстановительные работы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
9 из 10

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
10 из 10

Президент Владимир Путин осматривает медицинский кабинет в пункте размещения пострадавших от наводнения.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
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Паводок в Иркутской областиВладимир ПутинРоссияОбщество
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