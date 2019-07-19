ПФР разъяснил ситуацию с отказом в выплате пенсии женщине из Башкирии

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. В Пенсионном фонде России пояснили, что пенсионерке из Башкирии не могут отказать в выплате пенсии и социальных пособий из-за отсутствия точной даты рождения.
Ранее на сайте телерадиокомпании "Башкортостан" появилось сообщение о 90-летней пенсионерке из Башкирии, в паспорте которой не прописана дата рождения. Семья пенсионерки обратилась в суд, который должен юридически установить дату. Одна из родственниц говорила СМИ, что для прописки, медобслуживания и пенсии пенсионерке нужна дата рождения.
"По закону отсутствие точной даты рождения не является основанием для отказа в назначении пенсии, поэтому женщина получает пенсию и другие социальные выплаты", - пояснили РИА Новости в Пенсионном фонде.