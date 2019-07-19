Большинство россиян считают отношения Минска и Москвы хорошими

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Большинство россиян считают, что между РФ и Белоруссией сложились хорошие отношения, по мнению 61% респондентов Москва стремится к сближению с Минском, а 50% уверены в аналогичной позиции белорусской стороны, свидетельствуют данные опроса Большинство россиян считают, что между РФ и Белоруссией сложились хорошие отношения, по мнению 61% респондентов Москва стремится к сближению с Минском, а 50% уверены в аналогичной позиции белорусской стороны, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение"

Согласно данным ФОМ, 63% респондентов полагают, что отношения между Россией и Белоруссией хорошие, 13% назвали их плохими, а 24% затруднились ответить. Кроме того, участникам опроса предложили оценить динамику в отношениях двух стран за последнее время: 43% опрошенных полагают, что отношения не меняются, 23% считают, что улучшаются, 13% - ухудшаются, а 22% затруднились ответить.

Как показал опрос, 61% россиян считает, что власти РФ стремятся к сближению с Белоруссией; 13% полагают, что не стремятся, а 26% затруднились ответить. Респондентов также спросили об аналогичной позиции Минска: 50% россиян выразили мнение, что белорусские власти стремятся к сближению с Россией, 20% - не стремятся, а 30% затруднились ответить.

Кроме того, почти половина россиян (44%) считают, что Белоруссия больше стремится к сближению с Россией, чем со странами Запада; противоположного мнения придерживаются 22% респондентов, а 35% затруднились ответить.