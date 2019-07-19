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РИА Новости

Очевидица падения Чуриковой со сцены рассказала подробности инцидента

Вчера, 12:15
52470
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкИнна Чурикова
Инна Чурикова
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Очевидица падения актрисы Инны Чуриковой со сцены Анна Душутина рассказала подробности инцидента.
По словам девушки, артистка оступилась и упала в самом конце спектакля "Старая дева".
"Падение было ужасным, потому что у сцены есть выступ, она упала один раз, потом произошла амортизация, и она упала еще ниже на пол", — рассказала Душутина в комментарии телеканалу "Звезда".
По словам очевидицы, зрители сразу подняли на руки упавшую Чурикову и отнесли ее за кулисы. Среди пришедших на спектакль находилась врач, которая и оказала актрисе первую помощь.
"Поразило то, что работники театра никак не отреагировали", — отметила Душутина.
Как сообщалось ранее, Чурикову госпитализировали в НИИ имени Склифосовского в тяжелом состоянии. Некоторое время она находилась в реанимации, позже ее перевели в обычную палату отделения острых эндотоксикозов. По последним данным, медики оценивают ее состояние как средней степени тяжести.
Телеканал "360" со ссылкой на источник сообщил, что врачи диагностировали у актрисы перелом ребер.
Актриса театра и кино Инна Чурикова
5 октября 2013, 10:31
"Труженица сцены" Инна ЧуриковаИнна Чурикова из тех актрис, которым не нужно быть королевами красоты, чтобы царить на экране или в спектакле - пересмотрите "Начало, "В огне брода нет", "Морозко", сходите в "Ленком", дабы в этом убедиться. Сама Чурикова громких эпитетов в свой адрес не любит и утверждает: "Я не звезда, а скромный труженик сцены". Сегодня ей исполняется 70 лет.
Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в башкирском городе Белебей. Окончила Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, работала в Московском театре юного зрителя и "Ленкоме". В кино Чурикова дебютировала еще студенткой.
В 1984-м получила "Серебряного медведя" Берлинского кинофестиваля за лучшую женскую роль в фильме "Военно-полевой роман". В 1991 году она получила звание народной артистки СССР.
Актриса Инна Чурикова, получившая награду в номинации Лучшая женская роль на XXVI церемонии награждения лауреатов театральной премии Хрустальная Турандот в Москве
5 октября 2018, 01:48
Биография Инны Чуриковой
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Обсудить 19
Инна Чурикова
Популярные комментарии
Господи, молю тебя об исцелении и скорейшего выздоровления нашей любимой актрисы!!!
19 июля, 13:19
llubov-56
3203432
"Поразило то, что работники театра никак не отреагировали" - Ну да, все работники театра по совместительству врачи. То что упавшего человека начали передвигать и таскать, ничего страшного,и не важно если вдруг там позвоночник или шея.Молодцы. Или они должны были кричать, скакать, и балаболить? Вызвать скорую, это всё что можно и нужно сделать.
19 июля, 13:10
MrFiller
2610105
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