Меркель прокомментировала сообщения о своем здоровье

БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила журналистам, что понимает интерес общественности к состоянию своего здоровья, но считает это личным вопросом.

"Я понимаю вопрос относительно моего здоровья, но я на него уже ответила", - заявила Меркель на пресс-конференции в Берлине, которую транслировали местные СМИ.

Она отметила, что понимает, что в качестве канцлера должна быть в состоянии выполнять свою работу, и она действительно в состоянии это делать, но при этом добавила, что как человек имеет "собственный большой интерес" в благополучии.

"В 2021 году я закончу свою политическую работу, но, надеюсь, у меня будет и дальнейшая жизнь, которую я бы предпочла прожить в здравии", - заключила она.

На уточняющий вопрос журналиста, как у нее дела, Меркель ответила "хорошо".