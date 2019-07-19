Меркель прокомментировала сообщения о своем здоровье

БЕРЛИН, 19 июл - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила журналистам, что понимает интерес общественности к состоянию своего здоровья, но считает это личным вопросом.
"Я понимаю вопрос относительно моего здоровья, но я на него уже ответила", - заявила Меркель на пресс-конференции в Берлине, которую транслировали местные СМИ.
Она отметила, что понимает, что в качестве канцлера должна быть в состоянии выполнять свою работу, и она действительно в состоянии это делать, но при этом добавила, что как человек имеет "собственный большой интерес" в благополучии.
"В 2021 году я закончу свою политическую работу, но, надеюсь, у меня будет и дальнейшая жизнь, которую я бы предпочла прожить в здравии", - заключила она.
На уточняющий вопрос журналиста, как у нее дела, Меркель ответила "хорошо".
В среду, 17 июля, Меркель отметила свое 65-летие. Бывший ученый-физик из Восточной Германии почти 14 лет подряд занимает пост главы германского правительства. Последнее время беспокойство вызывает здоровье Меркель – с июня она пережила несколько публичных приступов, в ходе последнего визита в ФРГ высокопоставленного лидера соседнего государства канцлер, впервые в истории Германии, слушала государственный гимн, сидя на стуле.