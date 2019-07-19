На Кубани от оплаты курортного сбора отказались около 600 человек

СОЧИ, 19 июл - РИА Новости. Около 600 туристам грозит штраф до двух тысяч рублей за отказ платить курортный сбор на Кубани в 2018 и 2019 годах, сообщили РИА Новости в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.

Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала, что жители России в 2019 году начали получать письма с квитанциями об уплате штрафа в размере пяти тысяч рублей за отказ внести курортный сбор за пребывание на отдыхе в Краснодарском крае. При этом в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона уточняют, что максимальный размер штрафа составляет всего две тысяч рублей.

"Неуплата курортного сбора - это административное правонарушение, и штрафы выписывают муниципалитеты, где взимается курортный сбор. Размер штрафа составляет от 500 рублей до двух тысяч рублей. В 2018 году курортный сбор отказались платить 453 человека, в 2019 году, на сегодняшний день, еще 124 человека", - пояснил представитель ведомства.