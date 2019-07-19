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РИА Новости
Туризм

На Кубани от оплаты курортного сбора отказались около 600 человек

Вчера, 12:15
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкТуристы отдыхают на пляже в Сочи
Туристы отдыхают на пляже в Сочи
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 19 июл - РИА Новости. Около 600 туристам грозит штраф до двух тысяч рублей за отказ платить курортный сбор на Кубани в 2018 и 2019 годах, сообщили РИА Новости в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края.
Ранее Ассоциация туроператоров России сообщала, что жители России в 2019 году начали получать письма с квитанциями об уплате штрафа в размере пяти тысяч рублей за отказ внести курортный сбор за пребывание на отдыхе в Краснодарском крае. При этом в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия региона уточняют, что максимальный размер штрафа составляет всего две тысяч рублей.
"Неуплата курортного сбора - это административное правонарушение, и штрафы выписывают муниципалитеты, где взимается курортный сбор. Размер штрафа составляет от 500 рублей до двух тысяч рублей. В 2018 году курортный сбор отказались платить 453 человека, в 2019 году, на сегодняшний день, еще 124 человека", - пояснил представитель ведомства.
Курортный сбор в Краснодарском крае был введен ровно год назад и составляет десять рублей в сутки, что является самой низкой в России ставкой. По данным властей региона, это позволило собрать в бюджет 195 миллионов рублей. При этом с начала 2019 года уже собрано более 86 миллионов рублей, что опережает плановый годовой показатель. Собранные средства пойдут на благоустройство курортной инфраструктуры в Геленджике, Горячем Ключе, Джубге, Небуге и Сочи.
Набережная города Сочи
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