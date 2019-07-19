Поджигатель студии аниме в Японии ранее был судим, сообщили СМИ

ТОКИО, 19 июл – РИА Новости. Мужчина, совершивший поджог в студии аниме в японском городе Киото, в результате которого погибли 33 человека и еще 36 человек пострадали, совершил ограбление круглосуточного магазина в 2012 году и отсидел 3,5 года в тюрьме, передает Мужчина, совершивший поджог в студии аниме в японском городе Киото, в результате которого погибли 33 человека и еще 36 человек пострадали, совершил ограбление круглосуточного магазина в 2012 году и отсидел 3,5 года в тюрьме, передает телеканал NHK со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.

Утром в четверг мужчина зашел на первый этаж трехэтажного здания студии аниме Kyoto Animation, известной также под сокращенным названием KyoAni, облил пол бензином и поджег. Через несколько минут после этого он был задержан полицией. Во время задержания он успел сказать, что студия у него "украла новеллу".

Пожар моментально распространился по зданию, трехэтажный дом площадью почти 700 квадратных метров почти полностью выгорел. В пожаре погибли 33 человека. Тела пока трудно идентифицировать. Больше всего погибших оказалось на третьем этаже на лестнице, ведущей на крышу: по всей видимости, люди пытались спастись, выбежав на крышу, но не успели. В студии в момент пожара работали 73 человека, из них всего лишь семеро не пострадали, 36 человек получили травмы различной степени тяжести, состояние некоторых из них оценивается как очень тяжелое.

Полиция идентифицировала поджигателя как 41-летнего Синдзи Ооба, проживающего в городе Саитама.

По различным данным, этот же мужчина в 2012 году был задержан по обвинению в ограблении круглосуточного магазина и приговорен судом к 3 годам и 6 месяцам тюремного заключения. После того как он вышел из тюрьмы, он проживал некоторое время в приюте для бывших заключенных, после чего переехал в город Саитама, сообщает телеканал.