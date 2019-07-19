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РИА Новости
Культура

Ди Каприо, Брэд Питт и Марго Робби рассказали, какие фильмы они не смотрели

Вчера, 12:25
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© AP Photo / Invision/Jordan StraussАктриса Марго Робби на 88-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе
Актриса Марго Робби на 88-й церемонии вручения премии Оскар в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision/Jordan Strauss
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Марго Робби никогда не смотрела франшизу "Звездные войны", сообщает dailymail.co.uk.
"Я никогда не видела "Звездные войны ", - смеясь сказала актриса во время интервью с коллегами по фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо.
Когда актрису переспросили, может, хотя бы "Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов" или "Звездные войны: Последние джедаи", Робби ответила – "нет, ни одной части франшизы".
"Сейчас я специально их не смотрю только потому, что понимаю, как это бесит людей: "Как? Ты не видела этот фильм?". Интересно, как долго я смогу продержаться", - прокомментировала актриса.
Для того чтобы поддержать свою коллегу, Брэд Питт заявил, что никогда не смотрел "Унесенные ветром", а Леонардо Ди Каприо - "Звуки музыки".
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КультураМарго РоббиКино и сериалыНовости культурыШоу-бизнесЛеонардо Ди КаприоБрэд Питт (Уильям Бредли)
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