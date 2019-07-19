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РИА Новости

Китай вывел с орбиты космическую лабораторию "Тяньгун-2"

Вчера, 12:09
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ПЕКИН, 19 июл - РИА Новости. Китайская обитаемая космическая лаборатория "Тяньгун-2" ("Небесный дворец-2") в пятницу была успешно выведена с орбиты и вернулась в атмосферу Земли, небольшая часть обломков упала в безопасной зоне в Тихом океане, сообщает газета "Жэньминь жибао" со ссылкой на сообщение программы пилотируемых космических полетов КНР (CMSE).
"Китай совершил контролируемый вывод с орбиты орбитальной обитаемой космической лаборатории "Тяньгун-2", станция вернулась в атмосферу земли 19 июля по пекинскому времени. Небольшая часть обломков, не сгоревших в атмосфере, упала в определенной заранее безопасной зоне в южной части Тихого океана", - говорится в сообщении.
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Обитаемая космическая лаборатория "Тяньгун-2" находилась на орбите с сентября 2016 года. Ее главными задачами, были прием пилотируемых и грузовых кораблей, тестирование среднесрочного нахождения на орбите космонавтов, дозаправка топливом, а также проведение ряда научных и прикладных экспериментов. "Тяньгун-2" стала второй орбитальной лабораторией Китая, ее длина составляет 10,4 метра, диаметр - 3,35 метра, вес - 8,6 тонны.
"Тяньгун-2" провела на орбите более 1000 дней, хотя первоначально планировалось, что ее выведут с орбиты через два года эксплуатации.
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