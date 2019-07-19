Партия Зеленского проведет параллельный подсчет голосов в день выборов

Избиратель во время голосования на одном из избирательных участков города Харькова. Архивное фото

Избиратель во время голосования на одном из избирательных участков города Харькова

КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Партия президента Украины "Слуга народа" проведет параллельный подсчет голосов и запустит горячую линию, куда избиратели смогут сообщать о нарушениях в день выборов в Верховную раду, сообщила в пятницу пресс-служба партии со ссылкой на главу избирательного штаба партии Александра Корниенко.

"Социологические исследования показывают, что нашу партию поддерживает каждый второй избиратель. Такой результат не устраивает старых политиков, и они будут делать все возможное, чтобы украсть наши голоса. Призываем всех прийти на свой участок и проголосовать. А наша команда членов участковых избирательных комиссий и наблюдателей гарантирует, что каждый голос будет защищен", - цитирует Корниенко пресс-служба партии.

В пресс-службе добавили, что "Слуга народа" проведет параллельный подсчет голосов и запустит горячую линию в день выборов". С ее помощью граждане смогут информировать о нарушениях на избирательных участках и в округах.

"Призываем украинцев быть бдительными и активными в день голосования. Если видите нарушение - информируйте о них немедленно", - добавил Корниенко.