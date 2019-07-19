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РИА Новости

Опрос показал, как россияне относятся к Лукашенко

Вчера, 12:06
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Чуть более половины россиян заявили, что в целом хорошо относятся к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, о плохом отношении сказали лишь 5% респондентов, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
Согласно данным ФОМ, 51% россиян заявили, что хорошо относятся к белорусскому лидеру, 37% - безразлично, 5% - плохо, еще 5% затруднились ответить. При этом 3% опрошенных заявили социологам, что не знают, кто такой Лукашенко.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии
Вчера, 11:56
Опрос: более половины россиян не знают о Союзном государстве с Белоруссией
Белорусский лидер в эти дни находится с рабочим визитом в России. Он прибыл 17 июля и уже успел пообщаться неформально с президентом РФ Владимиром Путиным – в среду они посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь на Валааме. Вечером в этот же день президенты прибыли в Санкт-Петербург, где в четверг приняли участие в Форуме регионов двух стран.
В этом году исполнилось 25 лет, как Лукашенко руководит Белоруссией.
Опрос "ФОМнибус" проводился 13–14 июля в 104 населенных пунктах 53 субъектов РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
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Александр ЛукашенкоФонд "Общественное мнение"БелоруссияРоссия
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