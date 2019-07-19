Опрос показал, как россияне относятся к Лукашенко

Согласно данным ФОМ, 51% россиян заявили, что хорошо относятся к белорусскому лидеру, 37% - безразлично, 5% - плохо, еще 5% затруднились ответить. При этом 3% опрошенных заявили социологам, что не знают, кто такой Лукашенко.

Белорусский лидер в эти дни находится с рабочим визитом в России. Он прибыл 17 июля и уже успел пообщаться неформально с президентом РФ Владимиром Путиным – в среду они посетили Спасо-Преображенский Валаамский ставропигиальный мужской монастырь на Валааме. Вечером в этот же день президенты прибыли в Санкт-Петербург, где в четверг приняли участие в Форуме регионов двух стран.