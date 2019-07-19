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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Москалькова прокомментировала предложение об обмене Вышинского на Сенцова

Вчера, 12:04
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что мера пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому должна быть изменена без всяких предварительных условий.
В четверг пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель сообщила, что офис Зеленского предлагает провести одновременное освобождение Вышинского и осужденного в РФ за подготовку теракта Олега Сенцова. Ранее в Кремле заявили, что освобождение Вышинского "могло бы быть прекрасным первым шагом" для нормализации отношений между Киевом и Москвой.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 10 июня 2019
Вчера, 10:46
Адвокат Вышинского прокомментировал заявления офиса Зеленского об обмене
"Обмены не входят в мою компетенцию. Считаю, что Кириллу Вышинскому мера пресечения должна быть изменена без всяких предварительных условий. Тем более, что он сам категорически против обмена, а его защита убеждена, что оснований для содержания под стражей журналиста нет", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте омбудсмена.
Москалькова заявила РИА Новости, что "непосредственно темой обменов, разменов" не занимается.
"Это вопросы политические. Моя миссия - осуществлять гуманитарную помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию – это порядок и условия содержания под стражей, это медицина и так далее. А Вышинский уже высказал свою позицию, что он категорически против каких-либо обменов и он сам хотел бы добиваться оправдательного приговора, поскольку ни в чем не виновен и все доказательства (против него - ред.) абсурдны", - сказала Москалькова агентству.
Сенцов был осужден в РФ на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"* (экстремистское движение, запрещенное в РФ), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
Вчера, 10:29
Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
О возможности обменять Вышинского на Сенцова говорил ранее предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Вопрос об этом поднимался и во время прошлогодней прямой линии Владимира Путина. Тогда российский президент напомнил, что Сенцова задержали не за журналистскую деятельность, а за подготовку теракта, в результате которого могли пострадать конкретные люди.
"Это совершенно разные вещи, разные и несопоставимые", — подчеркнул глава государства.
Задержание Вышинского Путин назвал абсолютно беспрецедентной и недопустимой политикой украинских властей и отметил, что Россия будет добиваться освобождения журналиста в том числе и с помощью давления на Киев международных организаций.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Гремингер также заявлял, что ОБСЕ выступает против преследования журналистов за их профессиональную деятельность и за освобождение тех, кто находится за решеткой, в том числе Вышинского.
* Экстремистское движение, запрещенное в России
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32
СМИтают инакомыслие
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийТатьяна МоскальковаУкраина
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