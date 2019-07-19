Москалькова прокомментировала предложение об обмене Вышинского на Сенцова

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что мера пресечения руководителю портала РИА Новости Украина Кириллу Вышинскому должна быть изменена без всяких предварительных условий.

В четверг пресс-секретарь главы украинского государства Юлия Мендель сообщила, что офис Зеленского предлагает провести одновременное освобождение Вышинского и осужденного в РФ за подготовку теракта Олега Сенцова. Ранее в Кремле заявили, что освобождение Вышинского "могло бы быть прекрасным первым шагом" для нормализации отношений между Киевом и Москвой.

"Обмены не входят в мою компетенцию. Считаю, что Кириллу Вышинскому мера пресечения должна быть изменена без всяких предварительных условий. Тем более, что он сам категорически против обмена, а его защита убеждена, что оснований для содержания под стражей журналиста нет", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте омбудсмена.

Москалькова заявила РИА Новости, что "непосредственно темой обменов, разменов" не занимается.

"Это вопросы политические. Моя миссия - осуществлять гуманитарную помощь людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию – это порядок и условия содержания под стражей, это медицина и так далее. А Вышинский уже высказал свою позицию, что он категорически против каких-либо обменов и он сам хотел бы добиваться оправдательного приговора, поскольку ни в чем не виновен и все доказательства (против него - ред.) абсурдны", - сказала Москалькова агентству.

Сенцов был осужден в РФ на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"* (экстремистское движение, запрещенное в РФ), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

О возможности обменять Вышинского на Сенцова говорил ранее предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Вопрос об этом поднимался и во время прошлогодней прямой линии Владимира Путина. Тогда российский президент напомнил, что Сенцова задержали не за журналистскую деятельность, а за подготовку теракта, в результате которого могли пострадать конкретные люди.

"Это совершенно разные вещи, разные и несопоставимые", — подчеркнул глава государства.

Задержание Вышинского Путин назвал абсолютно беспрецедентной и недопустимой политикой украинских властей и отметил, что Россия будет добиваться освобождения журналиста в том числе и с помощью давления на Киев международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Гремингер также заявлял, что ОБСЕ выступает против преследования журналистов за их профессиональную деятельность и за освобождение тех, кто находится за решеткой, в том числе Вышинского.