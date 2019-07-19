Путин: паводки в Приангарье не были вызваны какими-то взрывными работами

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения

ТУЛУН (Иркутская область), 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин опроверг слухи о том, что масштабные паводки в Иркутской области стали следствием взрывных или каких-то иных работ, согласившись при этом, что на масштабы паводка повлияли массовые незаконные рубки леса, и борьба с этими нарушениями будет продолжена.

"Нет причин, связанных с какими-то работами", - заявил Путин в беседе с пострадавшими от паводка.

Одна из участниц встречи рассказала президенту, что несколько лет назад ходили слухи о том, что произошедшее тогда наводнение было вызвано некими взрывными работами в Саянах. Она добавила, что это могло стать причиной и нынешнего наводнения.

Президент эти слухи опроверг, однако согласился с мнением другой участницы встречи, которая заявила, что паводок был бы не столь масштабным, если бы не массовые незаконные рубки леса. Согласившись с этим, Путин заверил, что борьба с такими преступлениями будет продолжена.