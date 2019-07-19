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РИА Новости

Путин: паводки в Приангарье не были вызваны какими-то взрывными работами

Вчера, 12:00
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТУЛУН (Иркутская область), 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин опроверг слухи о том, что масштабные паводки в Иркутской области стали следствием взрывных или каких-то иных работ, согласившись при этом, что на масштабы паводка повлияли массовые незаконные рубки леса, и борьба с этими нарушениями будет продолжена.
"Нет причин, связанных с какими-то работами", - заявил Путин в беседе с пострадавшими от паводка.
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Одна из участниц встречи рассказала президенту, что несколько лет назад ходили слухи о том, что произошедшее тогда наводнение было вызвано некими взрывными работами в Саянах. Она добавила, что это могло стать причиной и нынешнего наводнения.
Президент эти слухи опроверг, однако согласился с мнением другой участницы встречи, которая заявила, что паводок был бы не столь масштабным, если бы не массовые незаконные рубки леса. Согласившись с этим, Путин заверил, что борьба с такими преступлениями будет продолжена.
В Тулуне глава государства пообщался с местными жителями дважды - у здания пункта временного размещения и на пути следования кортежа президента, где собралась большая группа местных жителей. Глава государства общался с гражданами примерно полчаса, он успел поговорить с десятками местных жителей, каждый из которых рассказал ему о своей проблеме. Основные жалобы и вопросы Путину касались выдачи жилищных сертификатов, восстановления документов, работы по оценке размере ущерба, получения компенсационных выплат. Выслушав просьбы, глава государства заметил, что эти темы будут обсуждаться на предстоящем совещании, которое он проведет в Братске.
Путин в пострадавшей от паводка Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин в пятницу прилетел в Братск, где запланировано совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

Президент РФ Владимир Путин во время облета районов подтопления в Иркутской области
1 из 10

Владимир Путин в пятницу прилетел в Братск, где запланировано совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Первым делом глава государства отправился в пострадавшие районы.

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
2 из 10

Первым делом глава государства отправился в пострадавшие районы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Владимир Путин, зампред правительства Виталий Мутко и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осматривают подтопленные территории.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра районов подтопления в городе Тулуне Иркутской области
3 из 10

Владимир Путин, зампред правительства Виталий Мутко и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осматривают подтопленные территории.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В Тулуне Владимир Путин пообщался с местными жителями. Каждый стремился рассказать президенту о своей проблеме.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
4 из 10

В Тулуне Владимир Путин пообщался с местными жителями. Каждый стремился рассказать президенту о своей проблеме.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Горожане жаловались на неразбериху с перечислением средств, неточность данных о пострадавших домах, интересовались, как будет решен вопрос с возмещением ущерба.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
5 из 10

Горожане жаловались на неразбериху с перечислением средств, неточность данных о пострадавших домах, интересовались, как будет решен вопрос с возмещением ущерба.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Путин интересовался сложностями, с которыми столкнулись люди, и старался на месте разобраться с деталями.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
6 из 10

Путин интересовался сложностями, с которыми столкнулись люди, и старался на месте разобраться с деталями.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Глава государства поблагодарил участников встречи за то, что они обратили внимание на некоторые спорные моменты.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна, пострадавшими в результате наводнения
7 из 10

Глава государства поблагодарил участников встречи за то, что они обратили внимание на некоторые спорные моменты.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

В пункте временного размещения пострадавших Путин пообещал мальчику, чей дом и детский сад разрушены наводнением, проследить, как идут восстановительные работы.

Президент РФ Владимир Путин во время общения с жителями Тулуна в пункте размещения пострадавшего в результате наводнения населения
8 из 10

В пункте временного размещения пострадавших Путин пообещал мальчику, чей дом и детский сад разрушены наводнением, проследить, как идут восстановительные работы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению.

Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области из вертолета
9 из 10

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк

Президент Владимир Путин осматривает медицинский кабинет в пункте размещения пострадавших от наводнения.

Президент РФ Владимир Путин во время осмотра медицинского кабинета в пункте размещения пострадавшего в результате наводнения населения. 19 июля 2019
10 из 10

Президент Владимир Путин осматривает медицинский кабинет в пункте размещения пострадавших от наводнения.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
1 из 10

Владимир Путин в пятницу прилетел в Братск, где запланировано совещание по ликвидации последствий наводнения в Иркутской области.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
2 из 10

Первым делом глава государства отправился в пострадавшие районы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
3 из 10

Владимир Путин, зампред правительства Виталий Мутко и полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло осматривают подтопленные территории.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
4 из 10

В Тулуне Владимир Путин пообщался с местными жителями. Каждый стремился рассказать президенту о своей проблеме.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
5 из 10

Горожане жаловались на неразбериху с перечислением средств, неточность данных о пострадавших домах, интересовались, как будет решен вопрос с возмещением ущерба.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
6 из 10

Путин интересовался сложностями, с которыми столкнулись люди, и старался на месте разобраться с деталями.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
7 из 10

Глава государства поблагодарил участников встречи за то, что они обратили внимание на некоторые спорные моменты.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
8 из 10

В пункте временного размещения пострадавших Путин пообещал мальчику, чей дом и детский сад разрушены наводнением, проследить, как идут восстановительные работы.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
9 из 10

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов. В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
10 из 10

Президент Владимир Путин осматривает медицинский кабинет в пункте размещения пострадавших от наводнения.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
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Владимир ПутинИркутская областьТулунОбщество
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