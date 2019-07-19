Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T11:59Z
https://ria.ru/20190719/1556687229.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155670/36/1556703643_0:294:3072:2022_1036x0_80_0_0_28d90f5d2ad78ea985a292ba34d28dbf.jpg
РИА Новости

Президент Абхазии рассказал, зачем идет на второй срок

Вчера, 11:59
249
© РИА Новости / Светлана Орлик Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время рабочей поездки в Гудаутский район. 19 июля 2019
Президент Абхазии Рауль Хаджимба во время рабочей поездки в Гудаутский район. 19 июля 2019
© РИА Новости / Светлана Орлик
ГУДАУТА, 19 июл - РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба рассказал РИА Новости, почему принял решение баллотироваться на второй срок.
Во вторник в ЦИК поступили документы для регистрации Хаджимбы в качестве кандидата в президенты.
Произведенная в Грузии бутылка с алкогольной продукцией, содержащая изображение карты Грузинской ССР
11 июля, 09:39
Цхинвал возмутило изображение на алкоголе из Грузии карты Грузинской ССР
"Нужно продолжить то, что начато, по крайней мере, мною", - ответил президент на вопрос корреспондента РИА Новости во время рабочей поездки в Гудаутский район.
Кроме того, президент рассказал, как оценивает обстановку в стране в преддверии выборов, возможны ли новые волнения, протесты.
"Если захотеть, можно волнения на голом месте создать. Да, есть сложности и трудности, никто не отрицает. (Никто не говорит - ред.), что у нас все хорошо и гладко. Есть проблемы и проблемы нужно решать... Как раз наша задача свести к минимума все эти вопросы (проблемы - ред.)", - сказал РИА Новости Хаджимба.
Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа. В мае в Абхазии были акции протеста оппозиции, требовавшей перенести выборы на глубокую осень из-за госпитализации их кандидата, депутата парламента Аслана Бжании. Утверждается, что он был отравлен, и покушение связанно с его намерением идти на эти выборы. Генпрокуратура республики по факту болезни депутата проводит проверку. Тогда президент Абхазии Рауль Хаджимба "исключительно в целях стабилизации общественно-политической ситуации в стране" предложил перенести выборы на 25 августа. Оппозиция согласилась, парламент утвердил эту дату. Однако 14 июля стало известно, что Бжания не сможет принять участие в этих выборах.
Депутаты парламента от оппозиционной партии Альянс патриотов Грузии во время встречи с депутатами Госдумы РФ в Москве. 15 июля 2019
15 июля, 15:35
Грузинские депутаты призвали Россию помочь в диалоге с абхазами и осетинами
300001
Обсудить 0
Аслан БжанияГудаутский районАбхазияРауль ХаджимбаВ мире
Рекомендуем
Зеленский на публике оттолкнул министра обороны Украины
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
РИА
Новости
Мемориал в Змиёвской балке, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону ищут девушку после фотосессии у мемориала жертвам фашизма
В Ижевске газовики нашли в квартире мумию хозяина, умершего шесть лет назад
Кадр из сериала Игры престолов
Король Ночи из "Игры престолов" прояснил, как именно его удалось убить
Лента
новостей
Бывший король Малайзии Мухаммад V и Оксана Воеводина
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Китайские СМИ рассмешила украинская "рыбацкая лодка" на учениях с США
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Никита Потураев
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым
Терминал B международного аэропорта Шереметьево
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Электронная сигарета
В Краснодаре во рту мужчины взорвалось устройство для курения
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
F-35 назвали "айфоном" по сравнению с Су-57
Пятитысячные купюры
Росстат подсчитал число граждан с зарплатой свыше миллиона рублей
Табло прилетов и вылетов в аэропорту Пулково
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы
Газопровод Baltic Pipe
Дания дала первое разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41В Британии пригрозили Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
Лента новостейМолния