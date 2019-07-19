Президент Абхазии рассказал, зачем идет на второй срок

ГУДАУТА, 19 июл - РИА Новости. Президент Абхазии Рауль Хаджимба рассказал РИА Новости, почему принял решение баллотироваться на второй срок.
Во вторник в ЦИК поступили документы для регистрации Хаджимбы в качестве кандидата в президенты.
"Нужно продолжить то, что начато, по крайней мере, мною", - ответил президент на вопрос корреспондента РИА Новости во время рабочей поездки в Гудаутский район.
Кроме того, президент рассказал, как оценивает обстановку в стране в преддверии выборов, возможны ли новые волнения, протесты.
"Если захотеть, можно волнения на голом месте создать. Да, есть сложности и трудности, никто не отрицает. (Никто не говорит - ред.), что у нас все хорошо и гладко. Есть проблемы и проблемы нужно решать... Как раз наша задача свести к минимума все эти вопросы (проблемы - ред.)", - сказал РИА Новости Хаджимба.
Выборы президента Абхазии пройдут 25 августа. В мае в Абхазии были акции протеста оппозиции, требовавшей перенести выборы на глубокую осень из-за госпитализации их кандидата, депутата парламента Аслана Бжании. Утверждается, что он был отравлен, и покушение связанно с его намерением идти на эти выборы. Генпрокуратура республики по факту болезни депутата проводит проверку. Тогда президент Абхазии Рауль Хаджимба "исключительно в целях стабилизации общественно-политической ситуации в стране" предложил перенести выборы на 25 августа. Оппозиция согласилась, парламент утвердил эту дату. Однако 14 июля стало известно, что Бжания не сможет принять участие в этих выборах.