Опрос: более половины россиян не знают о Союзном государстве с Белоруссией

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Больше половины россиян не знают о существовании Союзного государства России и Белоруссии, свидетельствуют данные опроса Больше половины россиян не знают о существовании Союзного государства России и Белоруссии, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".

Отвечая социологам на вопрос "Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о Союзном государстве России и Белоруссии?", 59% опрошенных заявили, что слышат об этом впервые, 26% сказали, что что-то слышали, 12% знают о Союзном государстве, еще 4% затруднились ответить.

Среди мыслей и ассоциаций о Союзном государстве у тех, кто знает или что-то слышал об этом, были названы, в частности, положительное отношение (8%) и "единое государство, союз" (5%).

Опрос "ФОМнибус" проводился 13–14 июля в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.