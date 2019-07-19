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РИА Новости
Союзное государство

Опрос: более половины россиян не знают о Союзном государстве с Белоруссией

Вчера, 11:56
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Больше половины россиян не знают о существовании Союзного государства России и Белоруссии, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".
Отвечая социологам на вопрос "Вы знаете, что-то слышали или слышите сейчас впервые о Союзном государстве России и Белоруссии?", 59% опрошенных заявили, что слышат об этом впервые, 26% сказали, что что-то слышали, 12% знают о Союзном государстве, еще 4% затруднились ответить.
Среди мыслей и ассоциаций о Союзном государстве у тех, кто знает или что-то слышал об этом, были названы, в частности, положительное отношение (8%) и "единое государство, союз" (5%).
Опрос "ФОМнибус" проводился 13–14 июля в 104 населенных пунктах, 53 субъектах РФ среди 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.
Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России был подписан 8 декабря 1999 года. Этому предшествовало образование в апреле 1996 года Сообщества России и Белоруссии, а в апреле 1997 года – Союза Белоруссии и России.
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко
18 июля, 03:13
Межгосударственные отношения России и Белоруссии
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Союзное государствоАлександр ЛукашенкоФонд "Общественное мнение"Владимир ПутинБелоруссияРоссия
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