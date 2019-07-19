Глава МИД Ирана оценил советы Трампу добиваться сделки через давление

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что если президенту США Дональду Трампу посоветовали добавиться лучшей сделки с Тегераном через давление, то эти советы были "плохими и неблагоразумными", заявил иранский министр в интервью изданию Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что если президенту США Дональду Трампу посоветовали добавиться лучшей сделки с Тегераном через давление, то эти советы были "плохими и неблагоразумными", заявил иранский министр в интервью изданию National Interest

"Я считаю, что президент (США Дональд) Трамп не хочет войны. Он считает, что пытается добиться лучшей сделки через давление. Если ему посоветовали, что именно так можно заключить лучшую сделку, я думаю, что он получил плохие советы, или неблагоразумные, как вам больше нравится", - заявил Зариф.

Ранее Зариф в интервью телеканалу NBC заявил, что президент США Дональд Трамп не хочет войны с Ираном, но против этого "не возражало" бы его окружение. Он добавил, что Трамп находится под давлением, однако попытки окружения повлиять на его решение "в конце концов, не завершатся успехом, поскольку возобладает благоразумие".

Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.