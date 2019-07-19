Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T11:54Z
https://ria.ru/20190719/1556687050.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155335/30/1553353028_0:554:2049:1706_1036x0_80_0_0_860b98f82c553baf45356766b43b1c6a.jpg
РИА Новости

Глава МИД Ирана оценил советы Трампу добиваться сделки через давление

Вчера, 11:54
263
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что если президенту США Дональду Трампу посоветовали добавиться лучшей сделки с Тегераном через давление, то эти советы были "плохими и неблагоразумными", заявил иранский министр в интервью изданию National Interest.
"Я считаю, что президент (США Дональд) Трамп не хочет войны. Он считает, что пытается добиться лучшей сделки через давление. Если ему посоветовали, что именно так можно заключить лучшую сделку, я думаю, что он получил плохие советы, или неблагоразумные, как вам больше нравится", - заявил Зариф.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф во время подписания документов по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве. 8 мая 2019
18 июля, 12:20
Зариф заявил, что Иран не хочет закрывать Ормузский пролив, хотя мог бы
Ранее Зариф в интервью телеканалу NBC заявил, что президент США Дональд Трамп не хочет войны с Ираном, но против этого "не возражало" бы его окружение. Он добавил, что Трамп находится под давлением, однако попытки окружения повлиять на его решение "в конце концов, не завершатся успехом, поскольку возобладает благоразумие".
Четыре года назад, 14 июля 2015 года, "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
В годовщину выхода США из ядерной сделки в мае 2019-го Иран объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Иран превысил потолок запасов низкообогащенного урана в 300 килограммов. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке в связи с тем, что страны-члены СВПД не смогли в течение 60 дней выполнить требования Тегерана. Согласно недавним сообщениям, Иран уже довел уровень обогащения урана до 4,5% (ядерная сделка ставила лимит в 3,67%).
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Вчера, 00:22
Иран напомнил США об их географическом местоположении
302000
Обсудить 0
Мохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампИран
Рекомендуем
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Зариф прокомментировал планы США отправить военных в Саудовскую Аравию
РИА
Новости
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф не знает о возможной реакции России на конфликт США и Ирана
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Иран напомнил США об их географическом местоположении
Британский танкер Stena Impero
В Британии пригрозили Ирану последствиями из-за задержания танкера
Лента
новостей
В Гибралтаре суд продлил задержание иранского танкера Grace 1 на 30 дней
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Москалькова прокомментировала предложение об обмене Вышинского на Сенцова
Министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф
Зариф предложил США решение для снятия санкций с Ирана
Иран опубликовал видео со сбитого американцами беспилотника
Иран опубликовал видео со "сбитого" американцами беспилотника
Президент США Дональд Трамп
Трамп настаивает, что США сбили именно иранский беспилотник
Имущество осужденного за педофилию экс-депутата Карелии выставили на торги
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Замглавы МИД Ирана не исключил, что США сбили собственный беспилотник
Белый дом в Вашингтоне
В США прокомментировали захват британского танкера в Ормузском проливе
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Иран не ждет избрания нового президента США, заявил Зариф
Военнослужащий армии Ирана во время учений в прибрежной зоне Ормузского пролива
Глава МИД Ирана прокомментировал заявление Трампа о сбитом беспилотнике
Сайт агентства РИА Новости
СМИ: несколько украинских провайдеров открыли доступ к сайту РИА Новости
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41В Британии пригрозили Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
Лента новостейМолния