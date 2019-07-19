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РИА Новости

Имущество осужденного за педофилию экс-депутата Карелии выставили на торги

Вчера, 11:53
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ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июл - РИА Новости. Приставы передали на торги квартиру, гараж и катер осужденного за педофилию и пособничество в получении взяток бывшего депутата Карелии, сообщает в пятницу УФССП по региону.
"В Межрайонный отдел судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании с гражданина Р. штрафа, назначенного в качестве наказания за уголовное преступление, в размере 16,5 миллиона рублей. В 60-дневный срок для добровольного исполнения требований должник штраф не оплатил", - говорится в сообщении.
Задержанный. Архивное фото
2 октября 2018, 17:18
В Карелии директора музея задержали по подозрению в педофилии
Ведомство не уточняет имени должника, но в правоохранительных органах сказали, что речь идет именно об Иване Романове, бывшем советнике осужденного за взятки экс-директора музея "Кижи" Андрея Нелидова.
Отмечается, что приставы арестовали квартиру, гаражный бокс, подсобное помещение и моторное судно, принадлежавшие Романову, которые в общей сумме были оценены специалистом в 12,5 миллиона рублей. По истечении 10 дней имущество предполагается передать на торги.
По версии следствия, в 2012 году Романов с помощью замдиректора Петрозаводского речного училища Олега Семенова "совершал акты мужеложства и иные действия сексуального характера в отношении курсантов". Семенов искал учащихся, которых приглашал в гости к себе и Романову, где подростков целенаправленно склоняли к употреблению крепкого алкоголя. После того, как несовершеннолетние теряли контроль за происходящим, обвиняемый совершал в отношении них преступления сексуального характера.
В октябре 2015 года Семенов покончил жизнь самоубийством в СИЗО Санкт-Петербурга, куда их с Романовым направили на психолого-психиатрическую экспертизу.
В марте 2018 года Романов был признан виновным в пособничестве при получении взяток экс-главой музея "Кижи" Андреем Нелидовым.
По совокупности приговоров Романов был приговорен к 21 году колонии строгого режима и 16,5 миллиона рублей штрафа.
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