Имущество осужденного за педофилию экс-депутата Карелии выставили на торги

ПЕТРОЗАВОДСК, 19 июл - РИА Новости. Приставы передали на торги квартиру, гараж и катер осужденного за педофилию и пособничество в получении взяток бывшего депутата Карелии, сообщает в пятницу УФССП по региону.

"В Межрайонный отдел судебных приставов поступил исполнительный документ о взыскании с гражданина Р. штрафа, назначенного в качестве наказания за уголовное преступление, в размере 16,5 миллиона рублей. В 60-дневный срок для добровольного исполнения требований должник штраф не оплатил", - говорится в сообщении.

Ведомство не уточняет имени должника, но в правоохранительных органах сказали, что речь идет именно об Иване Романове, бывшем советнике осужденного за взятки экс-директора музея "Кижи" Андрея Нелидова.

Отмечается, что приставы арестовали квартиру, гаражный бокс, подсобное помещение и моторное судно, принадлежавшие Романову, которые в общей сумме были оценены специалистом в 12,5 миллиона рублей. По истечении 10 дней имущество предполагается передать на торги.

По версии следствия, в 2012 году Романов с помощью замдиректора Петрозаводского речного училища Олега Семенова "совершал акты мужеложства и иные действия сексуального характера в отношении курсантов". Семенов искал учащихся, которых приглашал в гости к себе и Романову, где подростков целенаправленно склоняли к употреблению крепкого алкоголя. После того, как несовершеннолетние теряли контроль за происходящим, обвиняемый совершал в отношении них преступления сексуального характера.

В октябре 2015 года Семенов покончил жизнь самоубийством в СИЗО Санкт-Петербурга, куда их с Романовым направили на психолого-психиатрическую экспертизу.

В марте 2018 года Романов был признан виновным в пособничестве при получении взяток экс-главой музея "Кижи" Андреем Нелидовым.