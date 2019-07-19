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РИА Новости

Россия не получала данных о задержании в Литве фигуранта по делу "Дружбы"

Вчера, 11:46
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© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на нефтепроводе "Дружба" . Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Посольство России в Литве не получало официального подтверждения информации о задержании экс-гендиректора компании "Самаратранснефть-Терминал" и фигуранта дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" Романа Ружечко.
Ранее ряд СМИ написали со ссылкой на источник, что Ружечко задержан в Вильнюсе Интерполом.
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"Официального подтверждения по линии литовских властей мы не получали, от литовских властей, от соответствующих институтов, органов мы не получали", - сказал РИА Новости пресс-атташе посольства Александр Кудрявцев.
Трубопроводная система "Дружба", по которой идет экспорт нефти из РФ через Белоруссию в европейском направлении, в апреле оказалась в центре международного ЧП, когда нефть оказалась загрязнена хлоридами. Польша и Украина остановили прием нефти 24-25 апреля. В течение мая прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии. Польша возобновила прокачку 10 июня. Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть".
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Столь масштабная проблема стала следствием мошеннической схемы. В мае СУСК по Самарской области возбудило уголовное дело против участников преступного сообщества, которые, по версии следствия, похитили нефть на сумму не менее 1 миллиона рублей.
Первыми фигурантами дела стали гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай и ее зам Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев, замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин, бывший гендиректор ООО "Самаратранснефть-Терминал", которое входит в ГК "Петронефть", Роман Ружечко и бывший владелец этой группы Роман Трушев. Все это частные компании, не входящие в структуру "Транснефти".
В середине июня стало известно об увеличении числа фигурантов дела до 10 человек - суд отправил под домашний арест четырех сотрудников "Транснефть-Дружбы", а в конце июня – о еще трех подозреваемых сотрудниках этой компании, которые находятся под подпиской о невыезде.
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"Александр КудрявцевИнтерполТранснефтьЛитваВ мире
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