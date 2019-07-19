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РИА Новости

Минтруд отказался от увеличения пособия по безработице в 2020 году

Вчера, 11:43
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЦентр занятости населения в Ростове-на-Дону
Центр занятости населения в Ростове-на-Дону
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Минтруд не планирует увеличивать размер пособия по безработице в 2020 году. Это следует из документа, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
"Предлагается установить размеры величин пособия по безработице на 2020 год минимальной —1,5 тысячи рублей, максимальной: для всех безработных граждан (за исключением лиц предпенсионного возраста) — восемь тысяч рублей, для лиц предпенсионного возраста — 11,28 тысячи рублей", — говорится в пояснительной записке.
То есть суммы не изменились. В 2019 году Минтруд впервые за десять лет значительно увеличил пособие. Минимальная выплата выросла с 850 рублей до полутора тысяч, максимальная — с 4,9 тысячи до восьми тысяч рублей.
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Министерство труда и социальной защиты РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Абсолютно не понял зачем безработному пособие в 1500 рублей. Разве что, чтобы похоронили как бомжа. На эти деньги точно не прожить, а только умереть можно. И то недостойно. Если уж при капитализме нет права людей на труд, то платите из ваших профицитов пособие не меньше прожиточного минимума
19 июля, 13:18
InGood FitRu
6700210
Это при том,что по итогам 18 года профицит составил почти 4 трлн рублей
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Олег 84
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