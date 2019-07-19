Прокуратура начала проверку из-за возвращения в Сургут самолета "ЮТэйр"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 19 июл - РИА Новости. Уральская транспортная прокуратура проводит проверку из-за возвращения в Сургут самолета, вылетевшего в столичный аэропорт "Внуково", сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании "ЮТэйр", самолет, выполнявший рейс по маршруту Сургут - Москва, вернулся в пункт вылета из-за сработавшего датчика кондиционирования. Посадка, как подчеркнул представитель перевозчика, прошла в штатном режиме, пассажиров планируется отправить во "Внуково" другим бортом.

Согласно данным транспортной прокуратуры, на борту находились пять членов экипажа и 116 пассажиров, в том числе 14 детей.

"Сургутской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки исполнения законодательства о лицензировании, о защите прав потребителей, о безопасности полетов", - говорится в сообщении надзорного ведомства.