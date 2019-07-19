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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

В СПЧ назвали предложение Киева обменять Вышинского на Сенцова абсурдом

Вчера, 11:40
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
© РИА Новости / Стрингер
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Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод считает возможность обмена руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова абсурдом.
Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского предложил одновременно освободить Сенцова и Вышинского.
"Я считаю, что это будет абсурд, если обменивать Вышинского на Сенцова... Вина Сенцова доказана судом, а вина Вышинского никоим образом не доказана, поэтому я не понимаю, как можно человека, осужденного за преступление, обменивать на журналиста, который находится в заложниках - не было ни одного довода относительно его вины... Нужно добиваться освобождения Вышинского", - сказал РИА Новости Брод.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 10 июня 2019
Вчера, 10:46
Адвокат Вышинского прокомментировал заявления офиса Зеленского об обмене
По его словам, власти Украины еще раз саморазоблачились, показав, что Вышинский по сути дела является заложником - он был арестован как ответ на осуждение Сенцова и удерживается для дальнейшего обмена.
"Поэтому данное заявление (об обмене) Украины я считаю циничным и не имеющим отношения к такому подходу. Процесс переговоров, который ведут (омбудсмены РФ и Украины) Москалькова и Денисова относительно уточнений списков украинцев и россиян, задержанных и осужденных в целях дальнейшего обмена, нужно продолжить. Нельзя к этим процессам также примешивать ситуацию с моряками, в отношении которых идут судебные слушания, которые нарушили российскую границу. Поэтому нужно продолжать эти процессы обмена, но не превращать, не осквернять их политическими спекуляциями, как это сейчас делает украинская власть", - добавил правозащитник.
Брод отметил, что в свою очередь у Сенцова есть право обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях и возможность обратиться к российским властям за помилованием. "Но он не хочет этого делать. Он считает, наверное, он незаслуженно обвинен. Но был суд, его вина была доказана судом, его дальнейшее право распоряжаться своей судьбой", - заключил он.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
Вчера, 10:29
Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
Сенцов был осужден в РФ на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"* (экстремистское движение, запрещенное в РФ), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
О возможности обменять Вышинского на Сенцова говорил ранее предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Вопрос об этом поднимался и во время прошлогодней прямой линии Владимира Путина. Тогда российский президент напомнил, что Сенцова задержали не за журналистскую деятельность, а за подготовку теракта, в результате которого могли пострадать конкретные люди.
"Это совершенно разные вещи, разные и несопоставимые", — подчеркнул глава государства.
Задержание Вышинского Путин назвал абсолютно беспрецедентной и недопустимой политикой украинских властей и отметил, что Россия будет добиваться освобождения журналиста в том числе и с помощью давления на Киев международных организаций.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ. Гремингер также заявлял, что ОБСЕ выступает против преследования журналистов за их профессиональную деятельность и за освобождение тех, кто находится за решеткой, в том числе Вышинского.
* Экстремистское движение, запрещенное в России
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32
СМИтают инакомыслие
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийВладимир ЗеленскийРоссияУкраина
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