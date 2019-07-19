В СПЧ назвали предложение Киева обменять Вышинского на Сенцова абсурдом

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Александр Брод считает возможность обмена руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова абсурдом.

Ранее офис президента Украины Владимира Зеленского предложил одновременно освободить Сенцова и Вышинского.

"Я считаю, что это будет абсурд, если обменивать Вышинского на Сенцова... Вина Сенцова доказана судом, а вина Вышинского никоим образом не доказана, поэтому я не понимаю, как можно человека, осужденного за преступление, обменивать на журналиста, который находится в заложниках - не было ни одного довода относительно его вины... Нужно добиваться освобождения Вышинского", - сказал РИА Новости Брод.

По его словам, власти Украины еще раз саморазоблачились, показав, что Вышинский по сути дела является заложником - он был арестован как ответ на осуждение Сенцова и удерживается для дальнейшего обмена.

"Поэтому данное заявление (об обмене) Украины я считаю циничным и не имеющим отношения к такому подходу. Процесс переговоров, который ведут (омбудсмены РФ и Украины) Москалькова и Денисова относительно уточнений списков украинцев и россиян, задержанных и осужденных в целях дальнейшего обмена, нужно продолжить. Нельзя к этим процессам также примешивать ситуацию с моряками, в отношении которых идут судебные слушания, которые нарушили российскую границу. Поэтому нужно продолжать эти процессы обмена, но не превращать, не осквернять их политическими спекуляциями, как это сейчас делает украинская власть", - добавил правозащитник.

Брод отметил, что в свою очередь у Сенцова есть право обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях и возможность обратиться к российским властям за помилованием. "Но он не хочет этого делать. Он считает, наверное, он незаслуженно обвинен. Но был суд, его вина была доказана судом, его дальнейшее право распоряжаться своей судьбой", - заключил он.

Сенцов был осужден в РФ на 20 лет колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Он был задержан сотрудниками ФСБ РФ среди членов диверсионной группы "Правого сектора"* (экстремистское движение, запрещенное в РФ), готовивших теракты в Ялте, Симферополе и Севастополе.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

О возможности обменять Вышинского на Сенцова говорил ранее предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Вопрос об этом поднимался и во время прошлогодней прямой линии Владимира Путина. Тогда российский президент напомнил, что Сенцова задержали не за журналистскую деятельность, а за подготовку теракта, в результате которого могли пострадать конкретные люди.

"Это совершенно разные вещи, разные и несопоставимые", — подчеркнул глава государства.

Задержание Вышинского Путин назвал абсолютно беспрецедентной и недопустимой политикой украинских властей и отметил, что Россия будет добиваться освобождения журналиста в том числе и с помощью давления на Киев международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ. Гремингер также заявлял, что ОБСЕ выступает против преследования журналистов за их профессиональную деятельность и за освобождение тех, кто находится за решеткой, в том числе Вышинского.