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РИА Новости

СМИ: несколько украинских провайдеров открыли доступ к сайту РИА Новости

Вчера, 11:34
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© РИА НовостиСайт агентства РИА Новости
Сайт агентства РИА Новости
© РИА Новости
КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Несколько украинских интернет-провайдеров открыли доступ к социальной сети "ВКонтакте" и сайтам РИА Новости, ТАСС, НТВ, сообщает издание "Обозреватель".
Речь в сообщении идет о провайдерах "Воля", Dream line и "Домонет". Корреспонденты РИА Новости проверили эту информацию, но упомянутые в статье сайты не открывались.
Как отмечается, пользователи также начали сообщать об открытии доступа, но некоторые пишут, что у них эти сайты все же заблокированы.
В службе поддержки "Воля" и Dream line изданию сообщили, что выполняют украинское законодательство и ситуация с блокировкой не менялась, а также пообещали выяснить, почему российские сайты начали работать как минимум у части клиентов.
В мае 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ, по которому в рамках очередных санкций против России украинским пользователям запретили доступ ко многим популярным российским ресурсам: "Яндексу" и Mail.ru, соцсетям "ВКонтакте" и "Одноклассники", новостным сайтам. Срок этих ограничений истекает в мае 2020-го.
Логотип социальной сети ВКонтакте
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