СМИ: несколько украинских провайдеров открыли доступ к сайту РИА Новости

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Несколько украинских интернет-провайдеров открыли доступ к социальной сети "ВКонтакте" и сайтам РИА Новости, ТАСС, НТВ, сообщает издание Несколько украинских интернет-провайдеров открыли доступ к социальной сети "ВКонтакте" и сайтам РИА Новости, ТАСС, НТВ, сообщает издание "Обозреватель"

Речь в сообщении идет о провайдерах "Воля", Dream line и "Домонет". Корреспонденты РИА Новости проверили эту информацию, но упомянутые в статье сайты не открывались.

Как отмечается, пользователи также начали сообщать об открытии доступа, но некоторые пишут, что у них эти сайты все же заблокированы.

В службе поддержки "Воля" и Dream line изданию сообщили, что выполняют украинское законодательство и ситуация с блокировкой не менялась, а также пообещали выяснить, почему российские сайты начали работать как минимум у части клиентов.