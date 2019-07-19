Покрас Лампас восстановит залитую гудроном работу в Екатеринбурге

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости. Стрит-арт художник Покрас Лампас (Арсений Пыженков) приедет в Екатеринбург восстанавливать свою работу на площади Первой пятилетки в районе Уралмаш, которую залили гудроном, сообщают организаторы фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа.

Покрас Лампас завершил свою работу 8 июля. Она расположена на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга. Ее площадь – более 6,6 тысячи квадратных метров. В пятницу на площади были начаты дорожные работы, граффити стали заливать гудроном. Эта работа приостановлена, инцидент объяснили "рассогласованностью действий мэрии". Мэрия Екатеринбурга заявила, что виновные будут наказаны. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал ситуацию с порчей работы возмутительной.

"Работа на площади Первой пятилетки будет восстановлена и по композиции, и по росписи. Покрас Лампас приедет лично ее восстанавливать. Площадь будет пригодна и для пешеходов. Огромное спасибо всем, кто оперативно отреагировал на эту новость. Спасибо всем неравнодушным. Все объекты фестиваля, в том числе и эта масштабная работа Покраса Лампаса, были согласованы на уровне городской и районной администрации", - говорится в заявлении организаторов фестиваля.

Они отмечают, что фестиваль "Стенограффия" и администрация города "будут принимать самое живое участие в восстановлении". Организаторы фестиваля обещают вскоре рассказать о ситуации детальнее.