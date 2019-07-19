Минздрав представил проект об учетной форме медкарты пациента с ВИЧ

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Министерство здравоохранения представило проект об утверждении учетной формы медицинской карты пациента с ВИЧ-инфекцией и порядке ее заполнения, следует из проекта Минздрава, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Разработан проект приказа министерства здравоохранения РФ об утверждении учетной формы медицинской документации "Медицинская карта пациента с ВИЧ-инфекцией" и порядка по ее заполнению", - говорится в тексте пояснительной записки к проекту.