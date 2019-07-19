В калининградском зоопарке посетитель попытался накормить медведя сгущенкой

КАЛИНИНГРАД, 19 июл - РИА Новости. Охрана калининградского зоопарка задержала и выдворила посетителя, который пытался бросить в вольер с медведем банку сгущенного молока, сообщила журналистам пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

"В зоопарке произошла неприятная ситуация, которая закончилась благополучно, потому что все участники действовали абсолютно правильно, четко и быстро. Итак, возле вольера бурых медведей появляется мужчина с ребенком. Подразнив животных, он достает... банку со сгущенным молоком и пытается кинуть ее в вольер", - сказала Михайлова.

По ее словам, окружающие постарались урезонить нарушителя, но безрезультатно. После чего кто-то из посетителей догадался позвонить в охрану зоопарка. Только сотрудникам удалось остановить мужчину выдворить его с территории зоопарка.

"Друзья, если вы стали свидетелем подобного инцидента, звоните в охрану. Номер охраны указан на входном билете. Не проходите мимо, возможно, ваше вмешательство спасет жизнь животному (а может, и человеку: кто его знает, что было на уме у этого любителя сгущенки)", - добавила пресс-секретарь.

Сотрудники калининградского зоопарка постоянно обращают внимание на запрет кормления животных, поскольку их рацион тщательно просчитан, и лишняя или ненужная обитателям пища может им навредить.