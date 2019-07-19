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РИА Новости

В калининградском зоопарке посетитель попытался накормить медведя сгущенкой

Вчера, 11:23
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КАЛИНИНГРАД, 19 июл - РИА Новости. Охрана калининградского зоопарка задержала и выдворила посетителя, который пытался бросить в вольер с медведем банку сгущенного молока, сообщила журналистам пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.
"В зоопарке произошла неприятная ситуация, которая закончилась благополучно, потому что все участники действовали абсолютно правильно, четко и быстро. Итак, возле вольера бурых медведей появляется мужчина с ребенком. Подразнив животных, он достает... банку со сгущенным молоком и пытается кинуть ее в вольер", - сказала Михайлова.
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По ее словам, окружающие постарались урезонить нарушителя, но безрезультатно. После чего кто-то из посетителей догадался позвонить в охрану зоопарка. Только сотрудникам удалось остановить мужчину выдворить его с территории зоопарка.
"Друзья, если вы стали свидетелем подобного инцидента, звоните в охрану. Номер охраны указан на входном билете. Не проходите мимо, возможно, ваше вмешательство спасет жизнь животному (а может, и человеку: кто его знает, что было на уме у этого любителя сгущенки)", - добавила пресс-секретарь.
Сотрудники калининградского зоопарка постоянно обращают внимание на запрет кормления животных, поскольку их рацион тщательно просчитан, и лишняя или ненужная обитателям пища может им навредить.
Калининградский зоопарк располагается на территории бывшего зоосада Кёнигсберга (довоенное название Калининграда), основанного немецким предпринимателем Германом Клаассом в 1896 году. Коллекция зоопарка насчитывает почти две тысячи особей 300 видов животных, половина из которых внесена в международную Красную книгу.
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