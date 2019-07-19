Мировая премьера спектакля Лепажа "Семь притоков реки Ота" пройдет в Москве

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Мировая премьера семичасового спектакля всемирно известного канадского режиссера Робера Лепажа "Семь притоков реки Ота" завершает ХIV Международный театральный фестиваль имени Чехова, который проходил в Москве с 14 мая.

"Семь притоков реки Ота" - это гигантское театральное путешествие через времена и пространства, в котором канадский режиссер продолжает размышлять о том, как несколько килограммов урана, упавшего на японские Хиросиму и Нагасаки, изменили ход человеческой истории. В спектакле, как сообщил Лепаж (автор концепции и постановки), будут рассказаны 50 историй, связанных и с трагедиями Холокоста и Хиросимы.

"В 1992 году я впервые посетил Японию и, воспользовавшись пребыванием в этой стране, побывал в Хиросиме, где впервые столкнулся с "хибакуся" - так называют людей, выживших в той страшной катастрофе в Хиросиме". - рассказал Робер Лепаж в интервью РИА Новости об идеи появления спектакля.

Один из "хибакуся" стал театральным деятелем и открыл свою школу, он рассказал Лепажу о девушке, изуродованной в результате атомной бомбардировки. "Эта история очень вдохновила меня, и я понял, что на ее основе может развиться настоящая сага", – рассказал режиссер.

"Семь притоков реки Ота" можно увидеть с 19 по 21 июля в театре "Геликон-опера".