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РИА Новости
Культура

Мировая премьера спектакля Лепажа "Семь притоков реки Ота" пройдет в Москве

Вчера, 11:30
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© Фото : Александр Куров / Международный театральный фестиваль им. А.П. ЧеховаРежиссер Робер Лепаж
Режиссер Робер Лепаж
© Фото : Александр Куров / Международный театральный фестиваль им. А.П. Чехова
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Мировая премьера семичасового спектакля всемирно известного канадского режиссера Робера Лепажа "Семь притоков реки Ота" завершает ХIV Международный театральный фестиваль имени Чехова, который проходил в Москве с 14 мая.
"Семь притоков реки Ота" - это гигантское театральное путешествие через времена и пространства, в котором канадский режиссер продолжает размышлять о том, как несколько килограммов урана, упавшего на японские Хиросиму и Нагасаки, изменили ход человеческой истории. В спектакле, как сообщил Лепаж (автор концепции и постановки), будут рассказаны 50 историй, связанных и с трагедиями Холокоста и Хиросимы.

"В 1992 году я впервые посетил Японию и, воспользовавшись пребыванием в этой стране, побывал в Хиросиме, где впервые столкнулся с "хибакуся" - так называют людей, выживших в той страшной катастрофе в Хиросиме". - рассказал Робер Лепаж в интервью РИА Новости об идеи появления спектакля.

Один из "хибакуся" стал театральным деятелем и открыл свою школу, он рассказал Лепажу о девушке, изуродованной в результате атомной бомбардировки. "Эта история очень вдохновила меня, и я понял, что на ее основе может развиться настоящая сага", – рассказал режиссер.
"Семь притоков реки Ота" можно увидеть с 19 по 21 июля в театре "Геликон-опера".
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСцена из спектакля режиссера Робера Лепажа "Семь притоков реки Ота" в рамках Чеховского фестиваля на сцене театра "Геликон-опера".
Сцена из спектакля режиссера Робера Лепажа Семь притоков реки Ота
1 из 7
Сцена из спектакля режиссера Робера Лепажа "Семь притоков реки Ота" в рамках Чеховского фестиваля на сцене театра "Геликон-опера".
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСцена из спектакля режиссера Робера Лепажа "Семь притоков реки Ота" в рамках Чеховского фестиваля на сцене театра "Геликон-опера".
Сцена из спектакля режиссера Робера Лепажа Семь притоков реки Ота
2 из 7
Сцена из спектакля режиссера Робера Лепажа "Семь притоков реки Ота" в рамках Чеховского фестиваля на сцене театра "Геликон-опера".
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСцена из спектакля режиссера Робера Лепажа "Семь притоков реки Ота" в рамках Чеховского фестиваля на сцене театра "Геликон-опера".
Сцена из спектакля режиссера Робера Лепажа Семь притоков реки Ота
3 из 7
Сцена из спектакля режиссера Робера Лепажа "Семь притоков реки Ота" в рамках Чеховского фестиваля на сцене театра "Геликон-опера".
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСцена из спектакля режиссера Робера Лепажа "Семь притоков реки Ота" в рамках Чеховского фестиваля на сцене театра "Геликон-опера".
Сцена из спектакля режиссера Робера Лепажа Семь притоков реки Ота
4 из 7
Сцена из спектакля режиссера Робера Лепажа "Семь притоков реки Ота" в рамках Чеховского фестиваля на сцене театра "Геликон-опера".
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСцена из спектакля режиссера Робера Лепажа "Семь притоков реки Ота" в рамках Чеховского фестиваля на сцене театра "Геликон-опера".
Сцена из спектакля режиссера Робера Лепажа Семь притоков реки Ота
5 из 7
Сцена из спектакля режиссера Робера Лепажа "Семь притоков реки Ота" в рамках Чеховского фестиваля на сцене театра "Геликон-опера".
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкСцена из спектакля режиссера Робера Лепажа "Семь притоков реки Ота" в рамках Чеховского фестиваля на сцене театра "Геликон-опера".
Сцена из спектакля режиссера Робера Лепажа Семь притоков реки Ота
6 из 7
Сцена из спектакля режиссера Робера Лепажа "Семь притоков реки Ота" в рамках Чеховского фестиваля на сцене театра "Геликон-опера".
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкКанадский режиссер театра и кино, актер, драматург и сценарист, основатель и художественный руководитель квебекского театра Ex Machina Робер Лепаж перед спектаклем "Семь притоков реки Ота" в рамках Чеховского фестиваля на сцене театра "Геликон-опера".
Канадский режиссер театра и кино, актер, драматург и сценарист, основатель и художественный руководитель квебекского театра Ex Machina Робер Лепаж
7 из 7
Канадский режиссер театра и кино, актер, драматург и сценарист, основатель и художественный руководитель квебекского театра Ex Machina Робер Лепаж перед спектаклем "Семь притоков реки Ота" в рамках Чеховского фестиваля на сцене театра "Геликон-опера".
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
1 из 7
Сцена из спектакля режиссера Робера Лепажа "Семь притоков реки Ота" в рамках Чеховского фестиваля на сцене театра "Геликон-опера".
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
2 из 7
Сцена из спектакля режиссера Робера Лепажа "Семь притоков реки Ота" в рамках Чеховского фестиваля на сцене театра "Геликон-опера".
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
3 из 7
Сцена из спектакля режиссера Робера Лепажа "Семь притоков реки Ота" в рамках Чеховского фестиваля на сцене театра "Геликон-опера".
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
4 из 7
Сцена из спектакля режиссера Робера Лепажа "Семь притоков реки Ота" в рамках Чеховского фестиваля на сцене театра "Геликон-опера".
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
5 из 7
Сцена из спектакля режиссера Робера Лепажа "Семь притоков реки Ота" в рамках Чеховского фестиваля на сцене театра "Геликон-опера".
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
6 из 7
Сцена из спектакля режиссера Робера Лепажа "Семь притоков реки Ота" в рамках Чеховского фестиваля на сцене театра "Геликон-опера".
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
7 из 7
Канадский режиссер театра и кино, актер, драматург и сценарист, основатель и художественный руководитель квебекского театра Ex Machina Робер Лепаж перед спектаклем "Семь притоков реки Ота" в рамках Чеховского фестиваля на сцене театра "Геликон-опера".
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Огромный коллектив участвовал в реализации этого проекта. В первоначальном варианте, который был создан в 1994 году, участвовали семь артистов, а в новой версии их стало девять. 13 авторов вместе с Лепажем работали над текстом пьесы. Была задействована большая постановочная часть – те, кто создавал сценографию, костюмы, музыку, видеоряд, занимался реквизитом.
Канадский режиссер Робер Лепаж. Архивное фото.
Вчера, 03:46
Лепаж поставит спектакль "Мастер и Маргарита" в Театре наций в Москве
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КультураТеатрНовости культурыЧеховский фестивальРобер ЛепажГеликон-ОпераМоскваЯпония
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