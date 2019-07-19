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РИА Новости
Культура

Путин поздравил Александра Ширвиндта с 85-летним юбилеем

Вчера, 11:16
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Театра сатиры, актер Александр Ширвиндт
Художественный руководитель Театра сатиры, актер Александр Ширвиндт
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Художественный руководитель Театра сатиры, актер Александр Ширвиндт . Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта с юбилеем и отметил, что ему "удается, казалось бы, невозможное", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Советский и российский актер театра и кино Александр Ширвиндт отмечает в пятницу 85-летие.
Актер и режиссер Александр Ширвиндт. 14 феваля 2017
Вчера, 02:02
Биография Александра Ширвиндта
"Поздравляю Вас с 85-летним юбилеем ... Вам удается, казалось бы, невозможное – руководить коллективом театра "Сатиры", играть на его знаменитой сцене, сниматься в кино, преподавать в "Щукинском" училище, активно заниматься общественной деятельностью", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что Ширвиндт пользуется высоким профессиональным признанием и искренними симпатиями зрителей, а также продолжает легендарные традиции, заложенные основателями российской театральной школы, все успевает и делает на "отлично".
"От души желаю Вам доброго здоровья, удачи и воплощения в жизнь новых творческих проектов", - заключил Путин.
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КультураАлександр ШирвиндтВладимир Путин
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