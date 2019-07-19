Путин поздравил Александра Ширвиндта с 85-летним юбилеем

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил художественного руководителя Московского академического театра сатиры Александра Ширвиндта с юбилеем и отметил, что ему "удается, казалось бы, невозможное", соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Советский и российский актер театра и кино Александр Ширвиндт отмечает в пятницу 85-летие.

"Поздравляю Вас с 85-летним юбилеем ... Вам удается, казалось бы, невозможное – руководить коллективом театра "Сатиры", играть на его знаменитой сцене, сниматься в кино, преподавать в "Щукинском" училище, активно заниматься общественной деятельностью", - говорится в телеграмме.

Путин отметил, что Ширвиндт пользуется высоким профессиональным признанием и искренними симпатиями зрителей, а также продолжает легендарные традиции, заложенные основателями российской театральной школы, все успевает и делает на "отлично".