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РИА Новости
Культура

В Сети появился первый трейлер киноверсии мюзикла "Кошки"

Вчера, 11:40
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© Monumental Pictures (2019)Кадр из фильма "Кошки"
Кадр из фильма Кошки
© Monumental Pictures (2019)
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Кинокомпания Universal Pictures разместила в YouTube трейлер фильма "Кошки". Картину сняли по знаменитому мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера.
Кошки из "Племени избранных" вновь соберутся со всего света на бал для того чтобы рассказать о своей исключительности и объяснить, почему он или она достоин попасть в кошачий рай.
Режиссер картины – Том Купер. Главные роли исполнили Идрис Эльба, Тейлор Свифт, Джуди Денч, Иэн Маккеллен, Дженнифер Хадсон и другие.
Выход фильма запланирован на 20 декабря этого года.
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КультураКино и сериалыНовости культурыИэн МаккелленТейлор Свифт (певица)Джуди Денч
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