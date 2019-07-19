В Сети появился первый трейлер киноверсии мюзикла "Кошки"

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Кинокомпания Universal Pictures разместила в YouTube трейлер фильма "Кошки". Картину сняли по знаменитому мюзиклу Эндрю Ллойда Уэббера.
Кошки из "Племени избранных" вновь соберутся со всего света на бал для того чтобы рассказать о своей исключительности и объяснить, почему он или она достоин попасть в кошачий рай.
Режиссер картины – Том Купер. Главные роли исполнили Идрис Эльба, Тейлор Свифт, Джуди Денч, Иэн Маккеллен, Дженнифер Хадсон и другие.
Выход фильма запланирован на 20 декабря этого года.