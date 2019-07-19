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РИА Новости

В Подмосковье полностью восстановили газоснабжение ТЭЦ-27

Вчера, 11:11
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© Сергей МамонтовПожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
Пожар на территории Северной ТЭЦ в Мытищах
© Сергей Мамонтов
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Газоснабжение подмосковной ТЭЦ-27, обеспечивающей теплом и электроэнергией более миллиона потребителей на севере и северо-востоке Москвы и в Мытищах, полностью восстановлено после ремонта газопровода, на котором 11 июля произошел крупный пожар, сообщает Минэнерго РФ.
Крупный пожар бушевал около этой теплоэлектростанции (принадлежит "Мосэнерго") на газопроводе "Мосгаза", в небо взметнулся факел высотой 50 метров. Перекрывалось движение по Осташковскому шоссе. После нескольких часов борьбы с огнем пожар все-таки удалось потушить. Однако рядом загорелось административное здание и склад, площадь пожара превысила 1,4 тысячи квадратных метров, позднее потушили и его. По данным МЧС, погиб один человек, пострадали 13.
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"Мосэнерго" и МОЭК (единая теплоснабжающая организация Москвы) оперативно перевели потребителей на другие ТЭЦ, и они получали горячую воду и электроэнергию без перебоев. Первую линию газопровода к ТЭЦ-27 восстановили вечером 12 июля, и на следующий день станция начала выработку электроэнергии.
"Девятнадцатого июля в 02.50 аварийно-восстановительные работы на поврежденном газопроводе завершены, газоснабжение ГРП (газорегуляторного пункта - ред.) ТЭЦ-27 по двум газопроводам восстановлено в полном объеме. По состоянию на 07.00 генерация ТЭЦ-27 составляет 500 МВт", - говорится в сообщении министерства.
Установленная электрическая мощность ТЭЦ-27 – 1060 МВт, тепловая – 1 876 Гкал.ч. Электростанция обеспечивает тепловой энергией потребителей в городском округе Мытищи (Московская область) и столичных районах Лианозово, Бибирево, Северное Медведково, Лосиноостровский, Бабушкинский, Свиблово, Ростокино.
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