В Екатеринбурге восстановят работу Покраса Лампаса, залитую гудроном

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Работа стрит-арт художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова), которую в Екатеринбурге начали заливать гудроном, будет восстановлена, сообщила РИА Новости представитель фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа.

Покрас Лампас завершил свою работу 8 июля. Она расположена на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга. Ее площадь – более 6,6 тысячи квадратных метров.

Собеседница агентства подтвердила, что в пятницу на месте были начаты дорожные работы, граффити начали заливать гудроном.

"В данный момент эта работа приостановлена. Это все по причине рассогласованности действий мэрии. Так что ничего страшного. Я думаю, что мы сможем восстановить эту работу. Там поврежден участок, который подлежит восстановлению", - сказала представитель фестиваля.

Она добавила, что, скорее всего, работу попросят восстановить самого художника, однако этот вопрос с ним пока не обсуждался. Сроки восстановления работы также пока неясны.

Сам Покрас Лампас ранее написал в своем аккаунте в Instagram , что тщательно готовился к фестивалю: изучил историю этой площади, района и приступил к реализации проекта с уверенностью в том, что Уралмашу нужен "сильный, крепкий, русский авангард".

"Если уж делать смелые проекты — то точно в Екатеринбурге. Плитка на Площади первой пятилетки исторически была выложена в смелой форме креста, и я, вдохновившись четкими линиями, выразил в своей работе эстетику художественных течений начала XX века. Супрематизм, конструктивизм, футуризм — те течения, которые очень близки мне и важны для истории нашей страны. Они очень подходят сюда по контексту промышленной истории города", - отмечал художник.