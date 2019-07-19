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РИА Новости
Культура

В Екатеринбурге восстановят работу Покраса Лампаса, залитую гудроном

Вчера, 11:08
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 июл – РИА Новости, Ольга Ерачина. Работа стрит-арт художника Покраса Лампаса (Арсения Пыженкова), которую в Екатеринбурге начали заливать гудроном, будет восстановлена, сообщила РИА Новости представитель фестиваля "Стенограффия", в рамках которого была создана эта работа.
Покрас Лампас завершил свою работу 8 июля. Она расположена на Площади первой пятилетки в районе Уралмаш Екатеринбурга. Ее площадь – более 6,6 тысячи квадратных метров.
Собеседница агентства подтвердила, что в пятницу на месте были начаты дорожные работы, граффити начали заливать гудроном.
"В данный момент эта работа приостановлена. Это все по причине рассогласованности действий мэрии. Так что ничего страшного. Я думаю, что мы сможем восстановить эту работу. Там поврежден участок, который подлежит восстановлению", - сказала представитель фестиваля.
Она добавила, что, скорее всего, работу попросят восстановить самого художника, однако этот вопрос с ним пока не обсуждался. Сроки восстановления работы также пока неясны.
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Сам Покрас Лампас ранее написал в своем аккаунте в Instagram, что тщательно готовился к фестивалю: изучил историю этой площади, района и приступил к реализации проекта с уверенностью в том, что Уралмашу нужен "сильный, крепкий, русский авангард".
"Если уж делать смелые проекты — то точно в Екатеринбурге. Плитка на Площади первой пятилетки исторически была выложена в смелой форме креста, и я, вдохновившись четкими линиями, выразил в своей работе эстетику художественных течений начала XX века. Супрематизм, конструктивизм, футуризм — те течения, которые очень близки мне и важны для истории нашей страны. Они очень подходят сюда по контексту промышленной истории города", - отмечал художник.
Покрас Лампас – это один из самых заметных и востребованных молодых художников современности. Он основатель и идеолог нового направления в искусстве — "каллиграфутуризма". Выставки его работ проводились во многих странах мира, в числе которых Германия, Италия, Китай, ОАЭ, Португалия, Россия, Франция, Южная Корея.
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КультураПокрас ЛампасЕкатеринбургРоссия
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