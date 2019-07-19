СЖУ предложил начать работу Совета по свободе слова с дела Шеремета

КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Национальный союз журналистов Украины приветствует инициативу офиса президента о создании Совета по вопросам свободы слова и считает, что он должен начать работу с отчета силовиков по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.

Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что офис главы государства планирует создать Совет по вопросам свободы слова, в который войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ.

"Национальный союз журналистов Украины приветствует инициативу офиса президента создать Совет по вопросам свободы слова при президенте Украины. И начать свою работу этот Совет должен с заслушивания отчета руководителей правоохранительных органов о состоянии расследования убийства журналиста издания "Украинская правда" Павла Шеремета", - написал глава союза журналистов Сергей Томиленко в Facebook

В союзе журналистов считают, что лучшим свидетельством серьезности намерений офиса нового президента получить авторитет в сфере защиты свободы слова станет рассмотрение на первом заседании президентского совета "дела Шеремета".

"Именно физическая безопасность журналистов Украины сегодня вызывает огромную обеспокоенность не только нашей организации, но и авторитетных международных институтов. И отсутствие прогресса в расследовании дела Шеремета, дел избиения журналистов во времена евромайдана и нападений в последние годы - это тревожный показатель общей безнаказанности за преступления против журналистов", - добавил Томиленко.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.

Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.