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РИА Новости

СЖУ предложил начать работу Совета по свободе слова с дела Шеремета

Вчера, 11:05
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КИЕВ, 19 июл - РИА Новости. Национальный союз журналистов Украины приветствует инициативу офиса президента о создании Совета по вопросам свободы слова и считает, что он должен начать работу с отчета силовиков по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета.
Ранее заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил, что офис главы государства планирует создать Совет по вопросам свободы слова, в который войдут по одному представителю от каждой редакции центральных СМИ.
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"Национальный союз журналистов Украины приветствует инициативу офиса президента создать Совет по вопросам свободы слова при президенте Украины. И начать свою работу этот Совет должен с заслушивания отчета руководителей правоохранительных органов о состоянии расследования убийства журналиста издания "Украинская правда" Павла Шеремета", - написал глава союза журналистов Сергей Томиленко в Facebook.
В союзе журналистов считают, что лучшим свидетельством серьезности намерений офиса нового президента получить авторитет в сфере защиты свободы слова станет рассмотрение на первом заседании президентского совета "дела Шеремета".
"Именно физическая безопасность журналистов Украины сегодня вызывает огромную обеспокоенность не только нашей организации, но и авторитетных международных институтов. И отсутствие прогресса в расследовании дела Шеремета, дел избиения журналистов во времена евромайдана и нападений в последние годы - это тревожный показатель общей безнаказанности за преступления против журналистов", - добавил Томиленко.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. Он около десяти лет работал на российском телевидении, в том числе на Первом канале, последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", а также на "Радио Вести". Следствие считает месть за профессиональную деятельность главной версией убийства журналиста.
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Счет случаям притеснения журналистов на Украине идет на десятки. Ранее журналиста итальянского государственного телевидения RAI Марка Иннаро не пустили на Украину для освещения выборов. Также к ним относятся и гонения на редактора интернет-портала "Страна.ua" Игоря Гужву, которого задержали в Киеве 22 июня 2017 года по подозрению в вымогательстве, арест житомирского журналиста Василия Муравицкого, обвиняемого в госизмене за публикации в СМИ, а также арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского и обыски в офисе.
Ранее Томиленко сообщил, что ежегодно в стране фиксируется не менее 80 нападений на работников СМИ. Он заявлял, что украинские власти не обеспечивают должной защиты журналистов, а "научились создавать красивую картинку, за которой скрыта безнаказанность" действий в отношении СМИ. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Юрий Павленко отметил, что отсутствие должной защиты журналистов, а также травля работников СМИ на Украине ставят под угрозу демократию в стране.
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Игорь ГужваПавел ШереметУкраинаВ мире
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