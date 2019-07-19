Путин пообещал мальчику из Тулуна следить за ремонтом "утонувшего" детсада

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ТУЛУН (Иркутская область), 19 июл - РИА Новости. Владимир Путин пообещал мальчику, чей дом и детский сад были разрушены наводнением в Иркутской области, проследить за восстановлением инфраструктуры.

В пятницу президент приехал в пункт размещения пострадавших в здании городской специальной школы-интерната 28, где осмотрел медицинский пункт.

Потом он зашел в одну из комнат, где живут трое пострадавших.

Там Путин пообщался с мальчиком Матвеем Сафроновым, чей дом разрушило наводнение.

Мальчик из затопленного Тулуна рассказал Владимиру Путину, что случилось с его детским садом: "Он утонул". pic.twitter.com/0zuaGIuXd5 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 19 июля 2019 г.

Ребенок рассказал, что ему шесть лет и первого сентября он пойдет в садик, который ремонтируют после паводка.

"Я постараюсь еще приехать сюда. Я тебе обещаю. Обязательно еще приеду к вам посмотрю, как детские сады, как школы восстанавливаются", — ответил Путин.

Затем президент пообщался с Матвеем, спросил его, как он готовится к школе и умеет ли он считать. Мальчик сказал, что знает цифры "до тысячи и до миллиона тысяч", а в бюджете семьи "тысяча денег".

"Не знаю, достаточно ли это. Мне кажется, маловато", — отметил президент.

Он также посоветовал семье Сафроновых, которая ждет получения нового жилья, пока поехать на отдых.

Паводок в Иркутской области затронул 107 населенных пунктов в семи муниципалитетах, погибли 25 человек, 38 тысяч пострадали, семеро числятся пропавшими без вести.

В зоне бедствия оказались почти 11 тысяч домов, 3,5 тысячи из них не подлежат восстановлению. Наводнением разрушены 11 мостов, размыты 48 участков дорог. Значительный ущерб нанесен объектам здравоохранения, образования и культуры.