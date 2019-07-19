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РИА Новости

Опубликовано видео эвакуации пассажиров из самолета в Шереметьево

Вчера, 11:00
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МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. В Сети появилось видео эвакуации пассажиров из самолета Nordwind Airlines в московском аэропорту Шереметьево.
На кадрах видно, как вышедшие из самолета люди стоят недалеко от трапа и обсуждают произошедшее.
Самолет компании "Северный ветер" ("Нордвинд") должен был вылететь в Ереван, но во время разбега по взлетно-посадочной полосе в пассажирском салоне возникло задымление. Командир судна прервал взлет и начал эвакуацию.
В самолете находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, в ходе эвакуации по надувным трапам пострадали восемь человек.
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