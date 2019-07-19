Братья избитой в Ингушетии девочки адаптируются в реабилитационном центре

НАЛЬЧИК, 19 июл – РИА Новости. Власти Ингушетии оказывают всю необходимую помощь находящимся в реабилитационном центре родным детям женщины, обвиняемой в избиении девочки, сообщает правительство региона.
В детскую больницу Назрани 4 июля была доставлена девочка 2012 года рождения с множеством травм. Было возбуждено уголовное дело. Ребенка перевезли в Москву и госпитализировали в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля. Магасский районный суд в Ингушетии 6 июля арестовал на два месяца тетю избитой девочки, ее обвиняют в истязаниях ребенка. По данным СК РФ, девочка воспитывалась в ее семье без оформления документов, в том числе об установлении опеки. Сообщалось, что подозреваемая и ее супруг-полицейский имеют своих двоих детей, мальчики переданы в реабилитационный центр, где будут находиться до завершения следствия.
В центре детей посетила вице-премьер правительства Ингушетии Марет Газдиева.
"По итогам визита установлено, что дети находятся в поле постоянного внимания работников центра, им оказывается необходимая психологическая и медикаментозная помощь. Все сотрудники центра прикладывают максимум усилий для того, чтобы адаптировать детей, максимально раскрепостить их, дать им необходимую заботу и ласку", - говорится в сообщении. Отмечается, что после реабилитации детей дополнительно обследуют на предмет дополнительного лечения.
Ранее сообщалось, что в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии удалось стабилизировать общее состояние ребенка, на фоне непрекращающейся терапии показатели эндогенной интоксикации существенно снизились. Девочка стала активнее, самостоятельно ест. Врачи "стараются подвести ребенка к экономной ампутации омертвевших тканей правой руки", борются "за каждый сантиметр". Операция состоится не раньше, чем на следующей неделе.
После случая с избитой девочкой врио главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматов предложил создать в республике фонд помощи детям.