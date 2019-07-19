В Сочи научили дроны летать между деревьями и искать пропавших людей

СОЧИ, 19 июл – РИА Новости. Воспитанники образовательного центра "Сириус" в Сочи усовершенствовали способ поиска потерявшихся в лесу людей при помощи беспилотников, которые теперь умеют самостоятельно летать между деревьями, сообщили РИА Новости в образовательном центре.

Отмечается, что участники научно-технологической образовательной программы "Большие вызовы" в сочинском центре "Сириус" создали и успешно испытали алгоритм, позволяющий беспилотнику безопасно летать под кронами деревьев в поисках людей, потерявшихся в лесу. Проектом руководят специалисты компании "Геоскан" и добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт". Специалисты отмечают, что участие беспилотников может на порядки повысить результативность поисков, экономя при этом людские ресурсы.

"Ребята создали устройство, которое способно самостоятельно, без помощи оператора, сканировать заданный участок леса, пролетая между деревьями, кустами, устойчивое к перемене освещения. Для ориентирования в пространстве беспилотник использует ультразвуковые и лазерные дальномеры и камеры машинного зрения", – цитируются в сообщении слова руководителя проекта от ГК "Геоскан" Елены Никитиной.

Уточняется, что над проектом работали школьники из Волгоградской, Курской, Московской областей, Москвы и Республики Татарстан. Они разработали и испытали прототип беспилотного дрона на базе квадрокоптера "Пионер". Оптимальная высота полета дрона, по расчетам школьников, составила 15 метров и менее. Аппарат смог самостоятельно, огибая деревья и кусты, пролететь сложный путь до нескольких произвольных пунктов назначения и передал снимки с воздуха в центр управления полетом.

"Использование беспилотника, который сможет работать автономно в условиях ограниченной доступности, в разы повысит эффективность поисково-спасательных работ, скорость разведки и обнаружения потерявшихся в лесах людей", – приводятся в сообщении слова инициатора разработки руководителя направления применения беспилотной авиации "Лиза Алерт" Александра Ломоносова.