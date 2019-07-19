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РИА Новости

Четыре вуза из ДНР прошли аккредитацию в России

Вчера, 10:47
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© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкДонецк
Донецк
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Четыре высших учебных заведения самопровозглашенной Донецкой народной республики прошли аккредитацию в РФ, два из них в этом году уже начали выдавать дипломы российского образца, сообщил в пятницу министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.
Первый ВУЗ ДНР, по данным министерства, прошел российскую аккредитацию в прошлом году.
Вход в здание министерства образования и науки РФ. Архивное фото
11 октября 2018, 13:44
Донецкий медицинский университет первым получил аккредитацию в России
"Четыре наших вуза прошли успешно аккредитацию в РФ, два из них в этом году выдали дипломы РФ. Вчера подписан указ о прохождении аккредитации Донецким национальным университетом", - сказал Кушаков на брифинге.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Донецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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