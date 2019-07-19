Четыре вуза из ДНР прошли аккредитацию в России

ДОНЕЦК, 19 июл - РИА Новости. Четыре высших учебных заведения самопровозглашенной Донецкой народной республики прошли аккредитацию в РФ, два из них в этом году уже начали выдавать дипломы российского образца, сообщил в пятницу министр образования и науки ДНР Михаил Кушаков.

Первый ВУЗ ДНР, по данным министерства, прошел российскую аккредитацию в прошлом году.

"Четыре наших вуза прошли успешно аккредитацию в РФ, два из них в этом году выдали дипломы РФ. Вчера подписан указ о прохождении аккредитации Донецким национальным университетом", - сказал Кушаков на брифинге.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.