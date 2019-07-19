В Татарстане заявили, что не запрещали ряд исполнителей в детских лагерях

КАЗАНЬ, 19 июл - РИА Новости. Министерство по делам молодёжи Татарстана не запрещало исполнять на дискотеках в детских лагерях песни каких-либо групп и исполнителей, это инициатива педагогического состава лагеря, сообщила РИА Новости помощник министра по делам молодёжи Алсу Саетова.

В Telegram-канале "Рассказы о смешной России" ранее было размещено фото объявления с заголовком "Список запрещённых музыкальных исполнителей" и логотипом республиканского центра "Черноморец" (курирует организацию отдыха детей из Татарстана на черноморском побережье). В списке 15 исполнителей: Face, Big Baby Tape, Pharaoh, Скриптонит, Джизус, Lazer, Френдзона, Элджей, "Пошлая молли", "Ленинград", ЛСП, Feduk, T-fest, Gazirovka и Ольга Бузова.

"Этот список мы с сожалением увидели в Telegram-канале. Это, конечно, исключительно инициатива педсостава лагеря, которая никак не согласована с министерством и тем более не инициирована нами", - сказала Саетова.

Она уточнила, что руководство министерства попросило убрать данный список из лагеря и прививать детям культуру и чувство прекрасного адекватными методами. "Мы точно за то, чтобы молодежь сама выбирала, что слушать", - подчеркнула собеседница агентства.

Саетова добавила, что министерство не ставит никаких подобных ограничений руководству детских лагерей при наполнении контентом программы отдыха ребят, за это отвечает педагогический состав лагеря. "Всегда придерживаемся того, что запретительными мерами ничего не добиться", - отметил она.