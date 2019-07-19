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РИА Новости

В Татарстане заявили, что не запрещали ряд исполнителей в детских лагерях

Вчера, 10:47
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КАЗАНЬ, 19 июл - РИА Новости. Министерство по делам молодёжи Татарстана не запрещало исполнять на дискотеках в детских лагерях песни каких-либо групп и исполнителей, это инициатива педагогического состава лагеря, сообщила РИА Новости помощник министра по делам молодёжи Алсу Саетова.
В Telegram-канале "Рассказы о смешной России" ранее было размещено фото объявления с заголовком "Список запрещённых музыкальных исполнителей" и логотипом республиканского центра "Черноморец" (курирует организацию отдыха детей из Татарстана на черноморском побережье). В списке 15 исполнителей: Face, Big Baby Tape, Pharaoh, Скриптонит, Джизус, Lazer, Френдзона, Элджей, "Пошлая молли", "Ленинград", ЛСП, Feduk, T-fest, Gazirovka и Ольга Бузова.
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"Этот список мы с сожалением увидели в Telegram-канале. Это, конечно, исключительно инициатива педсостава лагеря, которая никак не согласована с министерством и тем более не инициирована нами", - сказала Саетова.
Она уточнила, что руководство министерства попросило убрать данный список из лагеря и прививать детям культуру и чувство прекрасного адекватными методами. "Мы точно за то, чтобы молодежь сама выбирала, что слушать", - подчеркнула собеседница агентства.
Саетова добавила, что министерство не ставит никаких подобных ограничений руководству детских лагерей при наполнении контентом программы отдыха ребят, за это отвечает педагогический состав лагеря. "Всегда придерживаемся того, что запретительными мерами ничего не добиться", - отметил она.
Государственное бюджетное учреждение республиканский центр "Черноморец" с 1994 года занимается организацией отдыха детей и молодежи из Татарстана в детских оздоровительных лагерях на побережье Черного моря. В частности, центр организует отдых для участников республиканского фестивального движения "Созвездие-Йолдызлык", движения "Сэлэт", "Мирас", "Кадеты", "Курсанты ВМФ" и других. Под патронажем министерств образования и науки, культуры Татарстана центром реализуются социальные программы для одаренных детей, детей из многодетных семей и детей-сирот. За 25 лет "Черноморец" организовал отдых более 175 тысяч детей из Татарстана.
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