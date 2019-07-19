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РИА Новости
ИноСМИ. Серьезно
Новости России глазами иностранных СМИ. Главный редактор ИноСМИ Алексей Дубосарский и его соведущие о том, что беспокоит иностранную прессу в России.

Покупка С-400 как поворотный выбор для Турции

Вчера, 12:00
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ИноСМИ. Серьезно
Покупка С-400 как поворотный выбор для Турции
Вчера, 12:00
Тема покупки Турцией российских ракет ПВО С-400 доминировала в мировых СМИ в течение всей недели. США этот выбор Турции не простили и теперь будут мстить – если не всей Турции, то ее лидеру Эрдогану точно. Но поднявшийся скандал создал ракетам отличную рекламу. Теперь даже такие союзники США, как Саудовская Аравия, присматриваются к их покупке
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