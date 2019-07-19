СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Задымление самолета в столичном аэропорту Шереметьево произошло, вероятно, из-за того, что пары гидравлической жидкости и масла попали в систему кондиционирования, заявили в Следственном комитете.

Позже пары проникли и в салон, уточнила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская.

Добавляется, что следов возгорания и пожара следователи не нашли, агрегаты самолета не повреждены.

"Угрозы для здоровья пассажиров в результате отмеченного авиационного события не имелось", — добавила Марковская.

Самолет компании "Северный ветер" ("Нордвинд") этой ночью должен был вылететь в Ереван, но во время разбега по взлетно-посадочной полосе в пассажирском салоне возникло задымление. Командир судна прервал взлет и начал эвакуацию. При этом пожара не было.