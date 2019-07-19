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РИА Новости

СК назвал причину ЧП с самолетом Nordwind в Шереметьево

Вчера, 10:46
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСамолет Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind в аэропорту "Шереметьево"
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Nordwind в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Задымление самолета в столичном аэропорту Шереметьево произошло, вероятно, из-за того, что пары гидравлической жидкости и масла попали в систему кондиционирования, заявили в Следственном комитете.
Позже пары проникли и в салон, уточнила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте Елена Марковская.
Добавляется, что следов возгорания и пожара следователи не нашли, агрегаты самолета не повреждены.

"Угрозы для здоровья пассажиров в результате отмеченного авиационного события не имелось", — добавила Марковская.

Самолет компании "Северный ветер" ("Нордвинд") этой ночью должен был вылететь в Ереван, но во время разбега по взлетно-посадочной полосе в пассажирском салоне возникло задымление. Командир судна прервал взлет и начал эвакуацию. При этом пожара не было.
На борту находились 173 пассажира и шесть членов экипажа, в ходе эвакуации по надувным трапам пострадали пять человек. Из них двое с легкими травмами попали в больницу, заявили РИА Новости в экстренных службах.
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