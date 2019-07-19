Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-19T10:46Z
https://ria.ru/20190719/1556683798.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155545/53/1555455352_0:0:2999:1688_1036x0_80_0_0_e9804926d8f004ca641bf1836452c952.jpg
РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Адвокат Вышинского прокомментировал заявления офиса Зеленского об обмене

Вчера, 10:46
1839
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 10 июня 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 10 июня 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 10 июня 2019. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Заявления офиса президента Украины Владимира Зеленского об обмене руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского - это информационный вброс, нужны юридические основания, заявил адвокат Андрей Доманский.
Офис президента Украины Владимира Зеленского в четверг предложил одновременно освободить осужденного в РФ за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. В пятницу сам Зеленский заявил, Киев готов обменять Вышинского на Сенцова в качестве первого шага в процессе по обмену заключенными.
"Это информационный повод, который кинут в систему. Что будет – я не знаю. Я не являюсь участником политических переговоров между Украиной и Россией. Я выполняю функции адвоката и защитника, руководствуюсь исключительно законом Украины", - отметил адвокат.
Говоря о намерении ходатайствовать об изменении Вышинскому меры пресечения, Доманский отметил, что "помещение Вышинского под личное поручительство не будет означать его освобождения".
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Вчера, 10:12
Москва надеется, что суд в Киеве освободит Вышинского
"Он же все равно будет находиться под мерой пресечения, которая не позволяет ему выезжать (из Киева), передвигаться. Единственное, что меняется место его нахождения", - пояснил РИА Новости Доманский.
По его словам, "полное освобождение Кирилла Вышинского – это закрытие в отношении него уголовного преследования".
"Прокуратура имеет право отозвать свой обвинительный акт и считать, что они поспешили с необоснованными (обвинениями). Особенно, если учесть, что обвинение необоснованное... Если есть политическая воля, это хорошо, но для этого должны быть юридические основания. Но политическая воля не может воздействовать на суды, на закон. Украина – правовое государство, где в первую очередь руководствуются законом. Даже если есть какая-то политическая воля, она должна быть в рамках законодательных актов Украины", - заключил он.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
О возможности обменять Вышинского на Сенцова говорил ранее предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Вопрос об этом поднимался и во время прошлогодней прямой линии Владимира Путина. Тогда российский президент напомнил, что Сенцова задержали не за журналистскую деятельность, а за подготовку теракта, в результате которого могли пострадать конкретные люди.
"Это совершенно разные вещи, разные и несопоставимые", — подчеркнул глава государства.
Задержание Вышинского Путин назвал абсолютно беспрецедентной и недопустимой политикой украинских властей и отметил, что Россия будет добиваться освобождения журналиста в том числе и с помощью давления на Киев международных организаций.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
18 июля, 12:32
Кремль: освобождение Вышинского могло бы стать первым шагом для диалога
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Гремингер также заявлял, что ОБСЕ выступает против преследования журналистов за их профессиональную деятельность и за освобождение тех, кто находится за решеткой, в том числе Вышинского.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
Вчера, 10:29
Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
2801221
Обсудить 2
Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийУкраина
Рекомендуем
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 15 июля 2019
Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
РИА
Новости
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
В российском МИД рассказали об украинских вариантах обмена задержанными
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Москалькова прокомментировала предложение об обмене Вышинского на Сенцова
Лента
новостей
Задержанные украинские моряки на заседании Лефортовского суда города Москвы, где рассматривается ходатайство следствия о продлении им ареста. 17 июля 2019
В МИД рассказали о ситуации с задержанными украинскими моряками
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Зеленский на публике оттолкнул министра обороны Украины
Зеленский оттолкнул министра обороны Украины
Никита Потураев
Советник Зеленского рассказал, что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
В СПЧ назвали предложение Киева обменять Вышинского на Сенцова абсурдом
Эсминец ВМС США Carney в морском порту Одессы. Корабль задействован в международных учениях Sea Breeze-2019
Китайские СМИ рассмешила украинская "рыбацкая лодка" на учениях с США
Мемориал в Змиёвской балке, Ростов-на-Дону
В Ростове-на-Дону ищут девушку после фотосессии у мемориала жертвам фашизма
Телеведущая Дана Борисова
Дана Борисова вызвала истерику у украинских националистов
Учебный бой танков Abrams и Т-72М попало на видео
Совместные учения танков Abrams и Т-72М попали на видео
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
Вырядился, как клоун: грузины высмеяли уволенного гендиректора "Рустави 2"
В Ижевске газовики нашли в квартире мумию хозяина, умершего шесть лет назад
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:27Мадуро хочет установить постоянный диалог с оппозицией для мира в Венесуэле
02:14США не планируют участвовать во встрече по Сирии в начале августа
02:13Хакеры начали рассылать с почтового ящика Скотланд-ярда нецензурные письма
02:10Орешкин: рынок оценивает российский риск лучше, чем рейтинговые агентства
02:05Программист с Украины украл у Microsoft более $10 миллионов
02:05Украинский моряк прыгнул за борт, пытаясь добраться до российского берега
01:48S&P подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-"
01:40Замглавы самарского УФСИН задержали по подозрению в получении взятки
01:37ФБР арестовало хакера Маслова, обвиняемого в кибермошенничестве
01:34Эр-Рияд заявил о готовности разместить в стране военный контингент США
01:20США высказались о проекте по строительству газопровода Иран-Пакистан-Индия
01:12Названа главная причина гибели людей на российских дорогах
01:06Экс-главу Перу оставят под стражей в США до решения вопроса об экстрадиции
00:55Косачев отметил, что Молдавия возвращается на нормальный путь развития
00:49США призовут Пакистан надавить на талибов для урегулирования в Афганистане
00:47Судно Mesdar отпустили после остановки в Ормузском проливе
00:45Рисков для моряков из РФ с задержанного в Иране судна нет, заявили в ITF
00:41В Британии пригрозили Ирану последствиями из-за задержания танкера
00:39Офис Зеленского заявил, что Медведчук не имеет права представлять Украину
00:35США призовут Пакистан освободить врача, который помог устранить бен Ладена
Лента новостейМолния