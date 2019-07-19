Адвокат Вышинского прокомментировал заявления офиса Зеленского об обмене

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Заявления офиса президента Украины Владимира Зеленского об обмене руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского - это информационный вброс, нужны юридические основания, заявил адвокат Андрей Доманский.

Офис президента Украины Владимира Зеленского в четверг предложил одновременно освободить осужденного в РФ за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. В пятницу сам Зеленский заявил, Киев готов обменять Вышинского на Сенцова в качестве первого шага в процессе по обмену заключенными.

"Это информационный повод, который кинут в систему. Что будет – я не знаю. Я не являюсь участником политических переговоров между Украиной и Россией. Я выполняю функции адвоката и защитника, руководствуюсь исключительно законом Украины", - отметил адвокат.

Говоря о намерении ходатайствовать об изменении Вышинскому меры пресечения, Доманский отметил, что "помещение Вышинского под личное поручительство не будет означать его освобождения".

"Он же все равно будет находиться под мерой пресечения, которая не позволяет ему выезжать (из Киева), передвигаться. Единственное, что меняется место его нахождения", - пояснил РИА Новости Доманский.

По его словам, "полное освобождение Кирилла Вышинского – это закрытие в отношении него уголовного преследования".

"Прокуратура имеет право отозвать свой обвинительный акт и считать, что они поспешили с необоснованными (обвинениями). Особенно, если учесть, что обвинение необоснованное... Если есть политическая воля, это хорошо, но для этого должны быть юридические основания. Но политическая воля не может воздействовать на суды, на закон. Украина – правовое государство, где в первую очередь руководствуются законом. Даже если есть какая-то политическая воля, она должна быть в рамках законодательных актов Украины", - заключил он.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

О возможности обменять Вышинского на Сенцова говорил ранее предыдущий президент Украины Петр Порошенко. Вопрос об этом поднимался и во время прошлогодней прямой линии Владимира Путина. Тогда российский президент напомнил, что Сенцова задержали не за журналистскую деятельность, а за подготовку теракта, в результате которого могли пострадать конкретные люди.

"Это совершенно разные вещи, разные и несопоставимые", — подчеркнул глава государства.

Задержание Вышинского Путин назвал абсолютно беспрецедентной и недопустимой политикой украинских властей и отметил, что Россия будет добиваться освобождения журналиста в том числе и с помощью давления на Киев международных организаций.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.