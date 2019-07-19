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РИА Новости

Совфед может провести мониторинг регионального законодательства о митингах

Вчера, 10:44
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Совет Федерации может принять участие в проведении мониторинга законодательства регионов, касающегося порядка проведения митингов и других публичных мероприятий, с инициативой которого ранее выступила омбудсмен Татьяна Москалькова, говорится в заключении комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству.
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"Совет Федерации (его органы) может принять участие в проведении мониторинга законодательства субъектов Российской Федерации, регулирующего порядок проведения публичных мероприятий, который предполагается провести уполномоченным", - говорится в заключении комитета.
Ранее в докладе Москалькова выступила за проведение подобного мониторинга, а также переложила правительству разработать интегрированный электронный портал публичных мероприятий, который позволил бы организаторам направлять уведомления о проведении массовой акции и получать информацию о результатах ее согласования, а участникам обеспечивал бы своевременный доступ к информации. Это позволило бы, отмечала омбудсмен, оптимизировать процедуру согласования публичных мероприятий и сократить количество несогласованных акций и граждан, привлекаемых к ответственности за участие в них.
"Предложения заслуживают дальнейшей проработки", - говорится в заключении конституционного комитета Совфеда.
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