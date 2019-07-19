Совфед может провести мониторинг регионального законодательства о митингах

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Совет Федерации может принять участие в проведении мониторинга законодательства регионов, касающегося порядка проведения митингов и других публичных мероприятий, с инициативой которого ранее выступила омбудсмен Татьяна Москалькова, говорится в заключении комитета верхней палаты парламента по конституционному законодательству.

Ранее в докладе Москалькова выступила за проведение подобного мониторинга, а также переложила правительству разработать интегрированный электронный портал публичных мероприятий, который позволил бы организаторам направлять уведомления о проведении массовой акции и получать информацию о результатах ее согласования, а участникам обеспечивал бы своевременный доступ к информации. Это позволило бы, отмечала омбудсмен, оптимизировать процедуру согласования публичных мероприятий и сократить количество несогласованных акций и граждан, привлекаемых к ответственности за участие в них.