Глава села, указанного в первом электронном паспорте, удивился вниманию

ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Глава села Петропавловск Большесосновского района Пермского края Александр Гущин заявил, что ему очень приятен тот факт, что федеральные власти в первом образце электронного паспорта гражданина РФ указали в качестве места рождения именно его село.

В среду вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ. Пластиковый документ размером с обычную банковскую карту будет действовать десять лет. На нем будут написаны фамилия, имя, отечество, дата рождения, место рождения и срок действия документа. По словам Акимова, в паспорте будут содержаться данные о месте проживания, номер водительского удостоверения, СНИЛС, ИНН.

Первым "обладателем" пластикового паспорта РФ стала 40-летняя Александра Александровна Александрова. Она родилась 2 марта 1980 года в селе Петропавловск Большесосновного района Пермского края. На самом деле такого человека не существует, но именно эти данные внесены в тестовый экземпляр нового удостоверения личности, которое показали журналистам в правительстве.

"Очень приятно, что федеральные власти нас не забывают хотя бы в такой форме, или где-то так случайно совпало, что именно мы попали на первый электронный российский паспорт", - сказал РИА Новости Гущин. "Это почетно", - отметил он.

По словам Гущина, село Петропавловск ничем не отличается от других поселений страны. "Мы живем как все, как любая другая российская глубинка. Непосредственно в поселке проживает порядка 800 человек, а в поселении - 1300 жителей", - добавил он.