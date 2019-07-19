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РИА Новости

Глава села, указанного в первом электронном паспорте, удивился вниманию

Вчера, 10:38
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Глава села Петропавловск Большесосновского района Пермского края Александр Гущин заявил, что ему очень приятен тот факт, что федеральные власти в первом образце электронного паспорта гражданина РФ указали в качестве места рождения именно его село.
В среду вице-премьер Максим Акимов показал, как будет выглядеть электронный паспорт гражданина РФ. Пластиковый документ размером с обычную банковскую карту будет действовать десять лет. На нем будут написаны фамилия, имя, отечество, дата рождения, место рождения и срок действия документа. По словам Акимова, в паспорте будут содержаться данные о месте проживания, номер водительского удостоверения, СНИЛС, ИНН.
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов демонстрирует образец электронного паспорта
18 июля, 19:22
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Первым "обладателем" пластикового паспорта РФ стала 40-летняя Александра Александровна Александрова. Она родилась 2 марта 1980 года в селе Петропавловск Большесосновного района Пермского края. На самом деле такого человека не существует, но именно эти данные внесены в тестовый экземпляр нового удостоверения личности, которое показали журналистам в правительстве.
"Очень приятно, что федеральные власти нас не забывают хотя бы в такой форме, или где-то так случайно совпало, что именно мы попали на первый электронный российский паспорт", - сказал РИА Новости Гущин. "Это почетно", - отметил он.
По словам Гущина, село Петропавловск ничем не отличается от других поселений страны. "Мы живем как все, как любая другая российская глубинка. Непосредственно в поселке проживает порядка 800 человек, а в поселении - 1300 жителей", - добавил он.
По данным из открытых источников, село Петропавловск Большесосновского района Пермского края упоминается в письменных источниках с XVIII века. Первоначально населенный пункт был известен как деревня Дурыманова. Селом он стал в 1833 году в связи с постройкой здесь каменной церкви в честь Петра и Павла. Современное название дано по церкви. До 1924 года являлся центром Петропавловской волости Сарапульского уезда Вятской губернии.
Паспорт гражданина России
18 июля, 14:07
В правительстве рассказали о судьбе бумажных паспортов в России
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