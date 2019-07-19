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РИА Новости

Суд признал ввод в эксплуатацию "Зимней вишни" в 2014 году недействительным

Вчера, 10:29
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© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкСнос здания ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово
Снос здания ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
© РИА Новости / Александр Патрин
Перейти в фотобанк
Снос здания ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 19 июл – РИА Новости. Арбитражный суд Кемеровской области признал недействительным разрешение на ввод в эксплуатацию ТРЦ "Зимняя вишня" в 2014 году, до трагедии, сообщается в решении, опубликованном на сайте суда.
Из документа следует, что в суд с иском обратились индивидуальные предприниматели, приобретавшие помещения в ТРЦ "Зимняя вишня", признанные потерпевшими по одному из уголовных дел. Они потребовали признать незаконными действия Государственного строительного надзора и администрации города Кемерово, принимавших решение о вводе в эксплуатацию ТРЦ "Зимняя вишня" и выдававших соответствующие заключения.
ТЦ Зимняя вишня в Кемерово
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Пожарные прибыли в "Зимнюю вишню" без спецоборудования, заявил свидетель
В иске предприниматели ссылаются на заключение эксперта, в котором говорится, что "здание 2-й очереди ТРЦ "Зимняя Вишня", расположенное по адресу: город Кемерово, пр. Ленина д. 35/2, на момент, предшествующий пожару, не соответствовало требованиям разработанной проектно-сметной документации… "Реконструкция кондитерской фабрики под торгово-развлекательный центр. Вторая очередь. Кемеровская область, город Кемерово, пр. Ленина д. 35" и нормативно-техническим требованиям, предъявляемым к общественным зданиям и сооружениям, в том числе с массовым пребыванием людей".
Несмотря на это, Госстройнадзор выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, следует из документа.
Начальник службы пожаротушения ФГКУ Первый отряд Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области Андрей Бурсин
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Руководивший тушением пожара в "Зимней вишне" Андрей Бурсин не признал вину
"Признать недействительным заключение о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации, утвержденное приказом № 114/01-02 от 3 марта 2014 года начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области. Признать недействительным разрешение на ввод объекта в эксплуатацию… подписанное 18 марта 2014 года заместителем главы города Кемерово", – говорится в решении суда.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где были расположены несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара погибли 60 человек, большинство из них — дети. В рамках уголовного дела были арестованы 15 человек.
Пожар в торговом центре в Кемерово
26 марта 2018, 11:38
Пожар в торговом центре в Кемерово
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Пожар в торговом центре в КемеровоКемеровская областьПроисшествия
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