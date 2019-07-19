При крушении самолета на западе Австрии погибли три человека

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Три человека погибли в четверг при крушении небольшого самолета в австрийском Тироле, сообщает местное издание Три человека погибли в четверг при крушении небольшого самолета в австрийском Тироле, сообщает местное издание Tiroler Tageszeitung со ссылкой на полицию.

По его данным, авиаинцидент произошел в районе горного хребта Веттерштайн приблизительно в 17.30 по местному времени (18.30 мск). Самолет разбился об отвесную скалу на высоте 2,3 тысячи метров, после чего практически полностью сгорел.

Издание пишет, что, по некоторым данным, речь идет о легкомоторном самолете компании Cessna, который вылетел из Южного Тироля и направлялся в Германию, однако эта информация пока не получила подтверждения. Представитель полиции отметил, что, "по всей вероятности", самолет вылетел из Италии.