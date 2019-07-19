Патрушев: молодежь попадает под влияние террористов из-за зарубежных НКО

С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Подрывная работа зарубежных спецслужб и некоммерческих организаций способствует попаданию российской молодежи под влияние террористов и экстремистов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Особенно важно учитывать, что молодые люди в силу своих возрастных, мировоззренческих и психологических особенностей могут попадать под влияние террористических и экстремистских организаций, радикальных молодежных структур, криминальных авторитетов, религиозных организаций и различного рода тоталитарных сект", - сказал Патрушев в пятницу в Петербурге на совещании по вопросам безопасности в Северо-Западном федеральном округе.

"Этому способствуют деструктивная деятельность иностранных спецслужб и различного рода иностранных некоммерческих организаций, направленная на подрыв нравственных устоев и размывание традиционных российских ценностей", - отметил он.

"Поэтому крайне важно принимать своевременные и превентивные меры по защите молодежи от влияния идейно-ценностной экспансии и пагубного информационно-психологического воздействия", - подчеркнул Патрушев.

По его словам, "надо поставить надежный заслон распространению продукции экстремистского содержания, пропаганде насилия и межнациональной нетерпимости". "Особенно это относится к деструктивной информации, распространяемой в глобальной сети Интернет", - отметил Патрушев.