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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патрушев: молодежь попадает под влияние террористов из-за зарубежных НКО

Вчера, 10:27
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июл - РИА Новости. Подрывная работа зарубежных спецслужб и некоммерческих организаций способствует попаданию российской молодежи под влияние террористов и экстремистов, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Особенно важно учитывать, что молодые люди в силу своих возрастных, мировоззренческих и психологических особенностей могут попадать под влияние террористических и экстремистских организаций, радикальных молодежных структур, криминальных авторитетов, религиозных организаций и различного рода тоталитарных сект", - сказал Патрушев в пятницу в Петербурге на совещании по вопросам безопасности в Северо-Западном федеральном округе.
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"Этому способствуют деструктивная деятельность иностранных спецслужб и различного рода иностранных некоммерческих организаций, направленная на подрыв нравственных устоев и размывание традиционных российских ценностей", - отметил он.
"Поэтому крайне важно принимать своевременные и превентивные меры по защите молодежи от влияния идейно-ценностной экспансии и пагубного информационно-психологического воздействия", - подчеркнул Патрушев.
По его словам, "надо поставить надежный заслон распространению продукции экстремистского содержания, пропаганде насилия и межнациональной нетерпимости". "Особенно это относится к деструктивной информации, распространяемой в глобальной сети Интернет", - отметил Патрушев.
Параллельно надо всемерно повысить эффективность воспитательной работы, создавать для молодежи новые рабочие места, принимать меры по преодолению социального неравенства и повышению уровня доходов работающей молодежи, подчеркнул Патрушев.
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Религия и мировоззрениерелигияНиколай ПатрушевРоссияОбщество
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