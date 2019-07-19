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РИА Новости

В "Транснефти" обсудят урегулирование последствий ЧП на "Дружбе"

Вчера, 10:23
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© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на нефтепроводе "Дружба" . Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Совет директоров "Транснефти" 24 июля обсудит урегулирование последствий инцидента с попаданием загрязненной нефти в трубопровод "Дружба", говорится в сообщении компании.
"Об урегулировании последствий инцидента, связанного с попаданием в апреле 2019 года в систему магистрального нефтепровода "Дружба" нефти, не соответствующей требованиями ГОСТ (инцидент)", - говорится в сообщении.
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба
1 июля, 16:23
"Транснефть" возобновила поставки нефти по "Дружбе" в полном объеме
Также в повестку собрания входит вопрос об избрании председателя и назначении секретаря совета директоров компании.
В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. Прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии в течение мая. Польша возобновила прокачку 10 июня, поясняя, что пока идут частичные поставки. "Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме.
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Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"ТранснефтьЭкономика
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