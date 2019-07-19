В "Транснефти" обсудят урегулирование последствий ЧП на "Дружбе"

"Об урегулировании последствий инцидента, связанного с попаданием в апреле 2019 года в систему магистрального нефтепровода "Дружба" нефти, не соответствующей требованиями ГОСТ (инцидент)", - говорится в сообщении.

В апреле в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. В результате 24-25 апреля Польша и Украина остановили прием нефти. Прокачка "чистой" нефти из РФ возобновилась в Белоруссии, на Украине и далее в Словакии, Чехии и Венгрии в течение мая. Польша возобновила прокачку 10 июня, поясняя, что пока идут частичные поставки. "Транснефть" с 1 июля возобновила поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в полном объеме.