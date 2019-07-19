В Липецке идет крупнейшее за последние 10 лет обновление автопарка

"По моему распоряжению была инициирована программа обновления пассажирского транспорта Липецкой области. На закупку автобусов в 2019 году региональным и муниципальными бюджетами в общей сложности выделен 921 миллион рублей. В Липецке произойдет крупнейшее обновление автобусного парка за последние 10 лет" - сказал Артамонов.

Артамонов также отметил, что до конца года еще порядка 50 новых автобусов, соответствующих стандарту ЕВРО-5, должны закупить частные липецкие перевозчики. Им предоставляются субсидии из городского и областного бюджетов – 20% от стоимости техники при длине автобуса свыше 9,5 метров и 10% от стоимости техники при длине от 7,6 до 9,5 метров "Мы заботимся о комфорте жителей. Все поступившие машины удобные и современные. Но программа обновления пассажирского автопарка на этом не закончится, мы планируем продолжить закупку автобусов и в следующем году", - заявил Артамонов.