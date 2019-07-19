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РИА Новости
Липецкая область

В Липецке идет крупнейшее за последние 10 лет обновление автопарка

Вчера, 10:22
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© Fotolia / Mikhail MarkovskiyКомсомольский пруд с фонтанами в Липецке
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
ЛИПЕЦК, 19 июл — РИА Новости. Пятьдесят новых автобусов марки VOLGABUS 5270G2 поступили в МУП "Липецкий пассажирский транспорт" - на закупку машин власти области выделили из бюджета почти 400 миллионов рублей, сообщил РИА Новости в пятницу врио главы региона Игорь Артамонов.
"По моему распоряжению была инициирована программа обновления пассажирского транспорта Липецкой области. На закупку автобусов в 2019 году региональным и муниципальными бюджетами в общей сложности выделен 921 миллион рублей. В Липецке произойдет крупнейшее обновление автобусного парка за последние 10 лет" - сказал Артамонов.
Все автобусы оборудованы кондиционерами, соответствуют экологическому стандарту ЕВРО-5 и требованиям оказания транспортных услуг маломобильным группам населения. Новые автобусы работают на экологически чистом топливе – природном газе, тем самым снижая объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Артамонов также отметил, что до конца года еще порядка 50 новых автобусов, соответствующих стандарту ЕВРО-5, должны закупить частные липецкие перевозчики. Им предоставляются субсидии из городского и областного бюджетов – 20% от стоимости техники при длине автобуса свыше 9,5 метров и 10% от стоимости техники при длине от 7,6 до 9,5 метров "Мы заботимся о комфорте жителей. Все поступившие машины удобные и современные. Но программа обновления пассажирского автопарка на этом не закончится, мы планируем продолжить закупку автобусов и в следующем году", - заявил Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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