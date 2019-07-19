В Перми проверят данные о невыплате зарплаты работникам Black Star Burger

ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Прокуратура Перми начала проверку после сообщений о невыплате зарплаты работникам Black Star Burger после закрытия кафе, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Пермского края.
В среду около 20 сотрудников - повара и официанты - закрывшегося в Перми Black Star Burger обратились в редакцию местного телеканала "Рифей-Пермь" с жалобой на бывшего работодателя, который не выплатил им заработную плату. Телеканал со ссылкой на персонал кафе предположил, что причинами ситуации стали накопившиеся долги перед московским головным представительством. Бывшие сотрудники кафе рассказали журналистам, что каждому работнику в среднем должны по 15 тысяч рублей. Кроме того, трудовые книжки людей до сих пор находятся в Москве.
"По данному факту инициированы проверочные мероприятия", - сказали агентству в прокуратуре.
Франшиза сети кафе Black Star Burger, развитием которой занимается рэпер Тимати (Тимур Юнусов), начала работу в Перми в сентябре. Однако меньше чем через год заведение закрылось.