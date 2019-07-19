В Перми проверят данные о невыплате зарплаты работникам Black Star Burger

ПЕРМЬ, 19 июл - РИА Новости. Прокуратура Перми начала проверку после сообщений о невыплате зарплаты работникам Black Star Burger после закрытия кафе, сообщили РИА Новости в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

Франшиза сети кафе Black Star Burger, развитием которой занимается рэпер Тимати (Тимур Юнусов), начала работу в Перми в сентябре. Однако меньше чем через год заведение закрылось.