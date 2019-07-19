ФОМС включит в свой координационный совет союзы пациентов и страховщиков

МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования намерен включить представителей Всероссийского союза пациентов и Всероссийского союза страховщиков в состав Координационного совета по защите прав застрахованных лиц, сообщила председатель Федерального фонда ОМС Наталья Стадченко на встрече с представителями этих организаций.

"Предлагаю подписать рамочное соглашение, чтобы полноценно включить вас в межведомственный Координационный совет, в который входят специалисты Министерства здравоохранения, Национальной медицинской палаты, представители субъектов РФ, страховые медицинские организации и достаточно большое экспертное сообщество", – сказала Стадченко.

Она подчеркнула, что усиление взаимодействия ФОМС с общественными организациями позволит улучшить обратную связь с населением и повысить уровень общественного контроля.

"Наша главная задача – персонифицированный подход к каждому из 146 миллионов наших граждан. Вместе со страховыми компаниями мы делаем очень много для обеспечения защиты прав застрахованных граждан, но наши люди ещё не достаточно знают свои права в сфере обязательного медицинского страхования. Поэтому, если мы объединим усилия, то сможем изменить ситуацию и получить результат на уровне каждого конкретного пациента", – заявила Стадченко.

Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв также отметил потребность в системном подходе и новых формах взаимодействия системы медицинского страхования и общественности.

"Пациентская организация заинтересована в реализации национального проекта "Здравоохранение", и мы рады, что принцип пациентоориентированности начинает реализовываться в системе здравоохранения, в том числе в системе ОМС", – сказал Жулёв.

Он подчеркнул, что пациентский союз интересует всё, начиная от организации работы системы ОМС и заканчивая тарифами. В связи с этим, крайне важными являются "обратная связь, общественный контроль, информирование целевых групп пациентов и, самое главное, защита их прав".

Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов рассказал, что уже более года действует соглашение между ВСС и Всероссийским союзом пациентов.

"Как в классической, так и в социально-направленной модели медицинского страхования, которая существует в нашем государстве, страховщик максимально заинтересован в здоровом пациенте, поэтому мы выступаем единым фронтом с союзом пациентов. Следующим логичным шагом станет активизация сотрудничества с ФОМС, это позволит более детально и "с погружением" решать конкретные задачи, в том числе, вести информационную работу", – сообщил Кузнецов.