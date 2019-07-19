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РИА Новости
Обязательное медицинское страхование

ФОМС включит в свой координационный совет союзы пациентов и страховщиков

Вчера, 10:28
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© Фото : предоставлено пресс-службой ФОМСВстреча ФОМС, ВСС и ВПС
Встреча ФОМС, ВСС и ВПС
© Фото : предоставлено пресс-службой ФОМС
МОСКВА, 19 июл – РИА Новости. Федеральный фонд обязательного медицинского страхования намерен включить представителей Всероссийского союза пациентов и Всероссийского союза страховщиков в состав Координационного совета по защите прав застрахованных лиц, сообщила председатель Федерального фонда ОМС Наталья Стадченко на встрече с представителями этих организаций.
"Предлагаю подписать рамочное соглашение, чтобы полноценно включить вас в межведомственный Координационный совет, в который входят специалисты Министерства здравоохранения, Национальной медицинской палаты, представители субъектов РФ, страховые медицинские организации и достаточно большое экспертное сообщество", – сказала Стадченко.
Она подчеркнула, что усиление взаимодействия ФОМС с общественными организациями позволит улучшить обратную связь с населением и повысить уровень общественного контроля.
"Наша главная задача – персонифицированный подход к каждому из 146 миллионов наших граждан. Вместе со страховыми компаниями мы делаем очень много для обеспечения защиты прав застрахованных граждан, но наши люди ещё не достаточно знают свои права в сфере обязательного медицинского страхования. Поэтому, если мы объединим усилия, то сможем изменить ситуацию и получить результат на уровне каждого конкретного пациента", – заявила Стадченко.
Сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулёв также отметил потребность в системном подходе и новых формах взаимодействия системы медицинского страхования и общественности.
"Пациентская организация заинтересована в реализации национального проекта "Здравоохранение", и мы рады, что принцип пациентоориентированности начинает реализовываться в системе здравоохранения, в том числе в системе ОМС", – сказал Жулёв.
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Он подчеркнул, что пациентский союз интересует всё, начиная от организации работы системы ОМС и заканчивая тарифами. В связи с этим, крайне важными являются "обратная связь, общественный контроль, информирование целевых групп пациентов и, самое главное, защита их прав".
Вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов рассказал, что уже более года действует соглашение между ВСС и Всероссийским союзом пациентов.
"Как в классической, так и в социально-направленной модели медицинского страхования, которая существует в нашем государстве, страховщик максимально заинтересован в здоровом пациенте, поэтому мы выступаем единым фронтом с союзом пациентов. Следующим логичным шагом станет активизация сотрудничества с ФОМС, это позволит более детально и "с погружением" решать конкретные задачи, в том числе, вести информационную работу", – сообщил Кузнецов.
ФОМС является активным участником реализации национального проекта "Здравоохранение" по всем направлениям, в частности: совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи, борьба с онкологическими заболеваниями, ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях первичного звена и другие.
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Обязательное медицинское страхованиеЗдоровье
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