Лавров встретился с премьером Северного Рейна-Вестфалии

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет . Архивное фото

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет

МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом вопросы межрегионального и межобщественного сотрудничества, сообщил департамент информации и печати МИД РФ.

Как говорится в сообщении, беседа Лаврова с Лашетом состоялась "на полях" 18-го заседания форума "Петербургский диалог".

"Обсуждались вопросы межрегионального и межобщественного сотрудничества с акцентом на взаимодействие в гуманитарной и культурной сферах, а также в области научно-образовательных обменов", - говорится в сообщении.