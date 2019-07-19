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РИА Новости

Лавров встретился с премьером Северного Рейна-Вестфалии

Вчера, 10:17
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и премьер-министр Федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет . Архивное фото
МОСКВА, 19 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил с премьер-министром федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия Армином Лашетом вопросы межрегионального и межобщественного сотрудничества, сообщил департамент информации и печати МИД РФ.
Как говорится в сообщении, беседа Лаврова с Лашетом состоялась "на полях" 18-го заседания форума "Петербургский диалог".
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"Обсуждались вопросы межрегионального и межобщественного сотрудничества с акцентом на взаимодействие в гуманитарной и культурной сферах, а также в области научно-образовательных обменов", - говорится в сообщении.
Кроме того, в ходе беседы было отмечено "поступательное развитие торгово-экономических связей российских регионов с Северным Рейном-Вестфалией – крупнейшей федеральной землей ФРГ".
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